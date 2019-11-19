Валерий Гергиев помог собрать миллион евро на спасение Венеции

Россияне собрали миллион евро на спасение Венеции после ноябрьского затопления. Об этом «Российской газете» сообщили в посольстве Италии в Москве.

По данным издания, собрать деньги помог художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев — он встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано на культурном форуме в Санкт-Петербурге и пообещал оказать содействие в сборе средств.





Во вторник, 19 ноября, посольство Италии планирует запустить публичный сбор денег на спасение затопленного города. Для привлечения внимания к этой инициативе в дипломатическом представительстве страны организуют концерт Мариинского театра под руководством Гергиева.





В середине ноября уровень воды в Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра. Было затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.





Напомним, что для Томска Валерий Гергиев в последнее время не посторонний человек. Ежегодно он со своим оркестром выступает в нашем городе и проводит Пасхальный фестиваль. Более того, в один из благотворительных концертов Валерию Гергиеву торжественно присвоили звание почетного доктора ТГУ.