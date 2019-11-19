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19 ноября,
2019
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Валерий Гергиев помог собрать миллион евро на спасение Венеции

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Россияне собрали миллион евро на спасение Венеции после ноябрьского затопления. Об этом «Российской газете» сообщили в посольстве Италии в Москве.

Потоп в Венеции
Потоп в Венеции
Фото: Российская газета

По данным издания, собрать деньги помог художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев — он встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано на культурном форуме в Санкт-Петербурге и пообещал оказать содействие в сборе средств.


Во вторник, 19 ноября, посольство Италии планирует запустить публичный сбор денег на спасение затопленного города. Для привлечения внимания к этой инициативе в дипломатическом представительстве страны организуют концерт Мариинского театра под руководством Гергиева.


В середине ноября уровень воды в Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра. Было затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.


Напомним, что для Томска Валерий Гергиев в последнее время не посторонний человек. Ежегодно он со своим оркестром выступает в нашем городе и проводит Пасхальный фестиваль. Более того, в один из благотворительных концертов Валерию Гергиеву торжественно присвоили звание почетного доктора ТГУ.

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