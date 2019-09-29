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29 сентября,
2019
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Валентина Матвиенко: Россияне не смогут накопить себе на пенсию

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Законопроект о гарантированном пенсионном продукте, разработанный Минфином, не сможет заработать в России в полную силу, потому что граждане не обладают достаточными накоплениями. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантия государство в сохранности долгосрочных пенсионных накоплений, регистрация накопительных счетов, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.


«Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы,из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.


Матвиенко добавила, что к тому же россияне не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку «постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали».


По ее словам, если инициатива гарантированного пенсионного продукта будет развиваться, то должны быть обязательно предусмотрены добровольность, налоговые преференции и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.

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