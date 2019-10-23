Валентина Матвиенко призвала пересмотреть межбюджетную политику Томской области

Вопрос о межбюджетных отношениях накануне обсуждался на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Замгубернатора Александр Феденев отметил, что в Томской области увеличивается государственный долг, а региону зачастую приходится сокращать расходы на развитие, чтобы справиться с долговыми обязательствами.



С этим же вопросом на заседании Совфеда выступил и губернатор области Сергей Жвачкин. Он подчеркнул, что одна Томская область перечисляет в бюджет столько, сколько Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Республика Алтай и Алтайский край вместе взятые.





«Пять регионов Сибири перечисляют меньше, чем одна Томская область. При этом обеспеченность наша — 0,76. При этом в прошлом году она была 0,83. Мы по 30 миллиардов добавляем каждый год в бюджет РФ и несколько миллиардов теряем в областном бюджете. Мне говорят: «Такие правила игры». Мне кажется, это нужно поправлять. Мне кажется, это как раз-таки не по правилам», — сказал Жвачкин.





Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала позицию губернатора.





«Этот вопрос стоит остро не только по Томской области, но и по ряду других субъектов. Общая методика выравнивания бюджетной обеспеченности — это средняя температура по госпиталю. Мы много раз поднимали и остро ставили этот вопрос. Но методики методиками, правила правилами, но донастройка с учетом особенности регионов, безусловно, должна быть внедрена в практику. Это не дело, что 75 % всех налогов перечисляется в Москву. Не потому, что плохое отношение к Томской области, а потому, что методика такая. В этих условиях Минфин должен вести себя более гибко. Давайте области, которая вносит огромный вклад в развитие экономики страны, давайте хотя бы до единицы выровняем бюджетную обеспеченность», — призвала Матвиенко Минфин.





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