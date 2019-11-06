Вадим Тюменцев вышел на пикет в поддержку осужденного иеговиста Сергея Климова
Вадим Тюменцев, осужденный за экстремизм, провел пикет в поддержку иеговиста Сергея Климова.
«Решение еще до конца не принято. Когда выносят заведомо несправедливый приговор, то нужно отреагировать, так как смотрят на реакцию общества. Я не хочу вникать в детали, может быть, Климов – плохой человек. Но в данном случае это значения не имеет. Приговор либо справедливый, либо нет. На мой взгляд, тут тяжело понять, в чем его обвиняют. Как организация, в которой молятся, может быть экстремистской? Они что, используют оружие? Планируют какие-то диверсионные действия? Это христиане, а я считаю, что христиане должны поддерживать христиан», — прокомментировал ТВ2 Вадим Тюменцев.
Тюменцев отметил, что когда судили его, общественного резонанса было не много.
«Мне дали пять лет, Климову дали шесть. Те парни, которые сейчас сидят дома, смотрят и думают, что их это не касается, могут получить больше. А остальные будут говорить, что суд разберется, может быть, сами виноваты, что не просто так этот срок дали. <...> Сейчас момент резонанса. Может, сорвется дело, сломается. С Голуновым же получилось», — отметил Тюменцев.
20 апреля 2017 года суд признал деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил его работу. По решению суда все 395 отделений организации на территории страны должны быть немедленно ликвидированы. Как отмечали томские представители «Свидетелей Иеговы», суд запретил организацию — юридическое лицо, а не веру.
В 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Климова. Томича обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что приговор был вынесен в рамках действующего законодательства.
Пикет в поддержку Климова провел фигурант «московского дела» Алексей Миняйло.
Вадим Тюменцев — видеоблогер и общественный активист из Томска. В разные годы Тюменцев митинговал против фальсификации выборов и судебного произвола. 30 декабря 2015 года Кировский районный суд города Томска признал Вадима Тюменцева виновным по статям «Возбуждение национальной ненависти либо вражды» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». По приговору блогер получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет пользоваться интернетом на три года.
16 января 2019 года Вадим Тюменцев вышел на свободу досрочно благодаря частичной декриминализации статьи 282 «Возбуждение национальной ненависти либо вражды». За решеткой Вадим Тюменцев провел три года и девять месяцев. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.
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