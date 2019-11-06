Вадим Тюменцев вышел на пикет в поддержку осужденного иеговиста Сергея Климова

«Решение еще до конца не принято. Когда выносят заведомо несправедливый приговор, то нужно отреагировать, так как смотрят на реакцию общества. Я не хочу вникать в детали, может быть, Климов – плохой человек. Но в данном случае это значения не имеет. Приговор либо справедливый, либо нет. На мой взгляд, тут тяжело понять, в чем его обвиняют. Как организация, в которой молятся, может быть экстремистской? Они что, используют оружие? Планируют какие-то диверсионные действия? Это христиане, а я считаю, что христиане должны поддерживать христиан», — прокомментировал ТВ2 Вадим Тюменцев.





Тюменцев отметил, что когда судили его, общественного резонанса было не много.





«Мне дали пять лет, Климову дали шесть. Те парни, которые сейчас сидят дома, смотрят и думают, что их это не касается, могут получить больше. А остальные будут говорить, что суд разберется, может быть, сами виноваты, что не просто так этот срок дали. <...> Сейчас момент резонанса. Может, сорвется дело, сломается. С Голуновым же получилось», — отметил Тюменцев.