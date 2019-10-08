В знаменитом новосибирском крематории идут обыски

Сергей Якушин первым в стране построил частный крематорий, основал единственный в стране Музей смерти, который в «Ночь музеев» посещает больше шести тысяч человек, придумал новые церемонии похорон и поднял похоронную индустрию. Его называют некрофилом, сумасшедшим, извращенцем, в интернете над его царством смеются и называют олицетворением китча, дурного вкуса и хтонического безу­мия. Любое мероприятие Новосибирского крематория, будь то антинаркотический дрифт на катафалках, концерт Марка Тишмана или закатка ста литров варенья из некропольских яблок, неизбежно взрывает информационное пространство. Но, несмотря на это, к Аиду продолжают ехать хоронить своих мертвецов. За одиннадцать лет здесь похоронили более сорока тысяч человек, каждый год здесь кремируют четверть умерших в Новосибирске, и эта цифра растет. Все дело в том, что Якушин знает о смерти все. Он чтит ее. Ждет. Видел ее, общался с ней, — так характеризует Якушина журнал GQ.

В своем обращении к новосибирцам Родион Якушин подробно рассказывает историю противостояния с силовыми структурами. «16 июля 2019 года сотрудницу крематория на рабочем месте навестили оперативные работники Заельцовского отдела полиции и под надуманным предлогом заставили приехать в отдел полиции. Ей сказали, что на нее есть жалоба от заказчиков, которых она якобы обсчитала. В отделе полиции ей сообщили, что она им не интересна. На самом деле им нужно, чтобы она дала показания на сотрудников морга о том, что они вымогали деньги и начальник морга лично все это организовал. Когда она отказалась, ее стали настойчиво «убеждать», что это надо сделать и накажут только плохих парней, хорошие при этом не пострадают. Также ей сообщили, что непосредственно в морге, а также в помещении нашей фирмы были установлены скрытые видеокамеры, все телефоны прослушивались и что якобы все зафиксировано на видео: нужен только свидетель, который все подтвердит, а ее отпустят. Ее запугивали, психологически давили, намекали, что у нее маленькие дети и ей стоит о них позаботиться (а то могут и не вернуться из школы). Сотрудники полиции требовали, чтобы она подписала свидетельские показания против «нехороших людей» и она будет свободна, а если не подпишет, «против нее что-то найдут». Ей не дали возможность ни позвонить кому-либо, ни вызвать адвоката, ей не объяснили ее прав, ее возражения сотрудники полиции не желали даже слушать. Более того, ей сказали, что в ее же интересах об этом происшествии никому не рассказывать, и особо подчеркнули: ни в коем случае не докладывать руководству. Это продолжалось несколько часов, потом ей подсунули бумаги, с которыми не дали ознакомиться, и заставили подписать, а после отпустили, предупредив настойчиво: никому ничего не говорить о произошедшем, особенно руководству».