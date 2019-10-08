В знаменитом новосибирском крематории идут обыски
Силовые ведомства Новосибирска проводят обыски и выемку документов в похоронном доме «Некрополь». Информация об этом размещена на сайте похоронной фирмы. «Прямо сейчас в моей организации проходят повторные обыски и выемка всего! — говорится в заявлении, подписанном гендиректором ООО «Похоронный дом «Некрополь» Родионом Якушиным. — В отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО «Ритуальное хозяйство» сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки. Очевидно, что данное дело имеет заказной характер, а в отношении задержанных предпринимаются противоправные действия — давление и угрозы с целью выбить «нужные» показания».
Родион Якушин является сыном основателя знаменитого Новосибирского крематория и музея смерти Сергея Якушина.
Сергей Якушин первым в стране построил частный крематорий, основал единственный в стране Музей смерти, который в «Ночь музеев» посещает больше шести тысяч человек, придумал новые церемонии похорон и поднял похоронную индустрию. Его называют некрофилом, сумасшедшим, извращенцем, в интернете над его царством смеются и называют олицетворением китча, дурного вкуса и хтонического безумия. Любое мероприятие Новосибирского крематория, будь то антинаркотический дрифт на катафалках, концерт Марка Тишмана или закатка ста литров варенья из некропольских яблок, неизбежно взрывает информационное пространство. Но, несмотря на это, к Аиду продолжают ехать хоронить своих мертвецов. За одиннадцать лет здесь похоронили более сорока тысяч человек, каждый год здесь кремируют четверть умерших в Новосибирске, и эта цифра растет. Все дело в том, что Якушин знает о смерти все. Он чтит ее. Ждет. Видел ее, общался с ней, — так характеризует Якушина журнал GQ.
В октябре СК РФ по Новосибирской области сообщил, что 47-летнего заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» подозревают в получении взяток на общую сумму 1 млн рублей от менеджера ООО «Некрополь» (принадлежит Борису Якушину, второму сыну владельца крематория). Его арестовали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 44-летнюю менеджера «Некрополя» обвинили по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), она находится под домашним арестом, рассказывает предысторию Тайга.инфо.
В своем обращении к новосибирцам Родион Якушин подробно рассказывает историю противостояния с силовыми структурами. «16 июля 2019 года сотрудницу крематория на рабочем месте навестили оперативные работники Заельцовского отдела полиции и под надуманным предлогом заставили приехать в отдел полиции. Ей сказали, что на нее есть жалоба от заказчиков, которых она якобы обсчитала. В отделе полиции ей сообщили, что она им не интересна. На самом деле им нужно, чтобы она дала показания на сотрудников морга о том, что они вымогали деньги и начальник морга лично все это организовал. Когда она отказалась, ее стали настойчиво «убеждать», что это надо сделать и накажут только плохих парней, хорошие при этом не пострадают. Также ей сообщили, что непосредственно в морге, а также в помещении нашей фирмы были установлены скрытые видеокамеры, все телефоны прослушивались и что якобы все зафиксировано на видео: нужен только свидетель, который все подтвердит, а ее отпустят. Ее запугивали, психологически давили, намекали, что у нее маленькие дети и ей стоит о них позаботиться (а то могут и не вернуться из школы). Сотрудники полиции требовали, чтобы она подписала свидетельские показания против «нехороших людей» и она будет свободна, а если не подпишет, «против нее что-то найдут». Ей не дали возможность ни позвонить кому-либо, ни вызвать адвоката, ей не объяснили ее прав, ее возражения сотрудники полиции не желали даже слушать. Более того, ей сказали, что в ее же интересах об этом происшествии никому не рассказывать, и особо подчеркнули: ни в коем случае не докладывать руководству. Это продолжалось несколько часов, потом ей подсунули бумаги, с которыми не дали ознакомиться, и заставили подписать, а после отпустили, предупредив настойчиво: никому ничего не говорить о произошедшем, особенно руководству».
По информации СКР, около десяти лет, с января 2010-го по июль 2019 года, заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы получал от менеджера ООО «Некрополь» взятки за продвижение бизнес-интересов похоронного бюро. Завотделением, по версии следствия, приказывал подчиненным предоставлять родственникам умерших информацию об ООО «Некрополь» как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги. Общая сумма взяток, переданных патологоанатому, по подсчетам силовиков, составила свыше 1 млн рублей.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?