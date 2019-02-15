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15 февраля,
2019
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В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Есть погибший.

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске. Обрушились три квартиры, есть погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Есть погибший.
Фото: vk.com/vatalend

«Хлопок бытового газа произошел в трехэтажном одноподъездном жилом доме в Красноярске, расположенном на улице Кандагарская 3. Предварительно, пострадавших нет», - сказали в ведомстве.


По данным МЧС, произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей.


В региональном управлении МВД сообщили об обнаружении тела погибшей женщины. Сейчас на месте инцидента ведутся следственно-оперативные мероприятия.


Из дома были спасены 12 человек, из них двое детей.

UPD 00.53: Представитель СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская рассказала, что под завалами могут быть люди.


«Предварительно установлено, что дом многоквартирный, в нем порядка 30 квартир, — рассказала Шаманская. — Один собственник, который либо сдавал в аренду, либо частично продал эти квартиры. На данный момент обнаружено тело погибшей женщины. <…> На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками, и собака показывает, что на данный момент под завалами еще могут быть люди».

Видео: Комсомольская правда - Красноярск

Как сообщает телекомпания ТВК6, красноярские следователи начали проверку по факту взрыва газа. Специалисты сейчас проводят опрос очевидцев, чтобы установить точную причину происшествия. Газовый баллон принадлежал одному из жильцов и был размещен на 2-м этаже здания. Сам дом не был газифицирован.

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