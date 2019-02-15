В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Есть погибший.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске. Обрушились три квартиры, есть погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Из дома были спасены 12 человек, из них двое детей.

В региональном управлении МВД сообщили об обнаружении тела погибшей женщины. Сейчас на месте инцидента ведутся следственно-оперативные мероприятия.

«Хлопок бытового газа произошел в трехэтажном одноподъездном жилом доме в Красноярске, расположенном на улице Кандагарская 3. Предварительно, пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

UPD 00.53: Представитель СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская рассказала, что под завалами могут быть люди.







«Предварительно установлено, что дом многоквартирный, в нем порядка 30 квартир, — рассказала Шаманская. — Один собственник, который либо сдавал в аренду, либо частично продал эти квартиры. На данный момент обнаружено тело погибшей женщины. <…> На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками, и собака показывает, что на данный момент под завалами еще могут быть люди».