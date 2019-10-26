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26 октября,
2019
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Новости

В Забайкалье военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Солдат открыл огонь по сослуживцам в воинской части в забайкальском поселке Горный. Об этом сообщает «Интерфакс». Несовместимые с жизнью ранения получили восемь человек, в том числе два офицера. По предварительным данным, еще двое пострадали.

Родственники провожают Рамиля Шамсутдинова в армию
Родственники провожают Рамиля Шамсутдинова в армию
Фото: соцсети

Инцидент произошел вечером, 25 октября, в военной части 54160, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края. Как стало известно, солдат-срочник, находясь в карауле, начал стрелять по сослуживцам. Огонь открыл военнослужащий ремонтно-технической базы из табельного огнестрельного оружия. 


Военные прокуроры вылетели в Забайкалье для проведения проверки в воинской части, где произошла трагедия.


По информации Следственного комитета, солдата зовут Рамиль Шамсутдинов. Сообщается, что стрелять солдат начал во время смены караула. СК возбудил дело по статье «Убийство двух или более лиц». Рамиля Шамсутдинова проверят на вменяемость.


Как пишет «Интерфакс», причиной его действий мог быть нервный срыв, вызванный личными причинами, не связанными с военной службой.


По информации Лента.ру, командир взвода воинской части в поселке Горный Забайкальского края по ночам заставлял военнослужащих учить Устав караульной службы, а также надевать костюм химзащиты с противогазом. 


Согласно открытым данным, воинская часть подчиняется 12-ому Главному управлению Минобороны РФ. Данный орган отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

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