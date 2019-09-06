В Южных Воротах построят детский сад на 220 мест

ТДСК к 2020 году построит в Южных Воротах детский сад на 220 мест. Также планируется строительство школы на 1100 учеников. Кроме того, компания предложила выделить участок муниципальной земли, чтобы построить в Южных Воротах еще один детский сад – на 145 мест.

Первый детский сад компания построила в Южных Воротах в конце 2015 года – на улице Залеской. По словам гендиректора ТДСК, его заселили детьми из частного сектора старой части поселка Зональная Станция.







«Теперь в районе есть три детских сада. Однако и этого пока не хватает, тем более, с учетом продолжающегося строительства – Южные Ворота застроены сейчас менее чем наполовину. В декабре запланирован ввод еще одного дома – на 280 квартир общей площадью 14 тысяч квадратных метров», — отметил Александр Шпетер.





ТДСК также подтвердила планы по досрочному вводу в эксплуатацию в Южных Воротах школы на 1100 мест, которая кроме района новостроек примет детей из двух соседних поселков – Зональная Станция и Мирный.





После открытия школы и еще двух детских садов у администрации Томского района появится возможность перепрофилировать начальную школу-сад, открытую в начале 2018 года. Здесь районные власти предлагают разместить центр дополнительного образования на базе муниципального учреждения «Дом детского творчества».





«Строительство социальных объектов в Южных Воротах идет с опережением графика. Школа на 1100 мест планировалась в 2020 году, но реально мы ее можем сдать в 2019 году, а значит, обеспечить больше времени для процедуры выкупа, лицензирования, запуска школы для приема детей и открытия. Начало проектирования детского сада на 220 мест делается тоже в расчете на будущих жителей этого микрорайона. Очередь здесь уже большая для детей не только до трех лет, но и старше. Поэтому эти две позиции для нас самые важные. Мы их еще обсудим на расширенном штабе с заместителями губернатора по развитию территорий и по социальным вопросам, чтобы закрепить все наши решения», – подвел итоги заместитель губернатора Евгений Паршуто.





На 1 сентября 2019 года ТДСК закончила строительство и ввела в эксплуатацию ввела в в Южных Воротах объекты общей площадью 261 тысяча квадратных метров. Из них площадь квартир – 197 тысяча квадратных метров: 17 жилых домов на 3826 квартир. Площадь действующих на сегодняшний день социальных объектов составляет 8 тысяч квадратных метров — это начальная школа-сад на 200 мест, детский сад на 145 мест и врачебная амбулатория.





Объем вложений составил около 10 млрд рублей.



