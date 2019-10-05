В Якутске пройдет пикет в поддержку шамана Габышева

Массовый пикет состоится в центре Якутска в поддержку шамана Александра Габышева, задержанного по уголовному делу об экстремизме. Об этом пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на депутата Госсобрания Якутии Сулустаану Мыраан.

Власти Якутска согласовали массовый пикет количеством до тысячи человек. Он пройдет на центральной площади Якутска. Цель пикета — поддержать Александра Габышева, чьи права, по мнению местного депутата Сулустааны Мыраан, были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование.





Участники пикета выступят за «возможность свободно и без страха говорить свое мнение, передвигаться по стране, писать в интернете, а также собираться мирно и без оружия».





Ранее сообщалось, психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять демона из Путина», невменяемым.





Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.





19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков. В нескольких городах, в том числе и в Томске, прошли пикеты в поддержку якутского шамана.



Что думают о походе шамана томичи, можно узнать здесь.