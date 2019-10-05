Добрые новости
05 октября,
2019
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Новости

В Якутске пройдет пикет в поддержку шамана Габышева

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Массовый пикет состоится в центре Якутска в поддержку шамана Александра Габышева, задержанного по уголовному делу об экстремизме. Об этом пишут Сибирь.Реалии со ссылкой на депутата Госсобрания Якутии Сулустаану Мыраан.

В Якутске пройдет пикет в поддержку шамана Габышева

Власти Якутска согласовали массовый пикет количеством до тысячи человек. Он пройдет на центральной площади Якутска. Цель пикета — поддержать Александра Габышева, чьи права, по мнению местного депутата Сулустааны Мыраан, были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование.


Участники пикета выступят за «возможность свободно и без страха говорить свое мнение, передвигаться по стране, писать в интернете, а также собираться мирно и без оружия».


Ранее сообщалось,  психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять демона из Путина», невменяемым.


Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.


19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков. В нескольких городах, в том числе и в Томске, прошли пикеты в поддержку якутского шамана.

Что думают о походе шамана томичи, можно узнать здесь.

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