Добрые новости
11 сентября,
2019
1
фото
Новости

В Якутии осудили гражданина Киргизии, из-за которого произошли массовые митинги против мигрантов

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

В Якутии суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Киргизии, обвиняемого в похищении и изнасиловании местной жительницы. Это преступление спровоцировало массовые стихийные митинги.

В Якутии осудили гражданина Киргизии, из-за которого произошли массовые митинги против мигрантов

Двое других обвиняемых по делу получили в зависимости от степени вины шесть и четыре года колонии общего режима.


«По данным следствия, в марте в Якутске клиент автосервиса предложил в качестве оплаты двоим обвиняемым, уроженцам Киргизии, которые ремонтировали его авто, привезти девушку для интимных услуг. На улице он насильно затащил местную жительницу в свою машину, изнасиловал её и привез в автосервис, передав двум другим обвиняемым. По версии следствия, один из них также изнасиловали её. Сбежать ей удалось лишь утром, после чего она обратилась в полицию», — сообщают «Сибирь.Реалии».


17 марта в Якутске прошла стихийная акция протеста. Поводом стало изнасилование местной жительницы мигрантом из Средней Азии. Приезжим начали поступать угрозы. На мигранта – водителя автобуса напали семь человек. Больше 80 водителей не вышли на рейсы.


На следующий день в городе прошло собрание жителей республики. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева обещали решить проблему нелегальных мигрантов.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.