В Якутии осудили гражданина Киргизии, из-за которого произошли массовые митинги против мигрантов

В Якутии суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Киргизии, обвиняемого в похищении и изнасиловании местной жительницы. Это преступление спровоцировало массовые стихийные митинги.

Двое других обвиняемых по делу получили в зависимости от степени вины шесть и четыре года колонии общего режима.







«По данным следствия, в марте в Якутске клиент автосервиса предложил в качестве оплаты двоим обвиняемым, уроженцам Киргизии, которые ремонтировали его авто, привезти девушку для интимных услуг. На улице он насильно затащил местную жительницу в свою машину, изнасиловал её и привез в автосервис, передав двум другим обвиняемым. По версии следствия, один из них также изнасиловали её. Сбежать ей удалось лишь утром, после чего она обратилась в полицию», — сообщают «Сибирь.Реалии».







17 марта в Якутске прошла стихийная акция протеста. Поводом стало изнасилование местной жительницы мигрантом из Средней Азии. Приезжим начали поступать угрозы. На мигранта – водителя автобуса напали семь человек. Больше 80 водителей не вышли на рейсы.





На следующий день в городе прошло собрание жителей республики. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева обещали решить проблему нелегальных мигрантов.