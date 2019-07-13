В выходные в Томске ограничат движение транспорта

Движение транспорта по улице Енисейская ограничат до 15 июля. Об этом сообщает городская администрация и просит томичей заранее выбирать для движения другие пути.





14 июля до 00:00 движение транспорта будет затруднено по улице Енисейская на участке от улицы Шевченко до проспекта Комсомольского. Здесь работают бригады СП «Тепловые сети».



13 июля с 8:00 до 6:00 15 июля движение транспорта будет затруднено в переулке Спортивном на участке от улицы Гагарина до улицы Крылова. Здесь проходит ремонт верхнего слоя трамвайных путей.