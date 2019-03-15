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15 марта,
2019
Новости

В выходные в Томске и области похолодает

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

По информации Томского гидрометцентра, температура воздуха в Томске и области понизится местами до -22 градусов.

Ожидается понижение температуры по области до -22 при прояснении на ближайшие дни, а дневная температура будет слабоотрицательной, от -2 до -7 градусов, — рассказала ТВ2 начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина.

В субботу в Томске синоптики прогнозируют нулевую температуру, которая будет понижаться в течение дня до -6 градусов. 


«В последующие дни температура будет сохраняться на уровне -2...-4 градусов в воскресенье и 0... -2 на понедельник. Ночная температура будет отрицательной, до -12 градусов мороза», — сообщила синоптик.  

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