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14 августа,
2019
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В вузы Томска зачислили более 5,5 тысяч студентов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томские университеты приняли на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета более 5,5 тысяч студентов, передает пресс-служба администрации Томской области. Среди зачисленных в вузы 36 % — томичи, 43 % — жители других регионов России и 21 % — иностранцы.

Среди поступивших много томичей и приехавших из Северска, Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Шегарского районов. Иногородние студенты — из Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Республики Хакасия.

Также в университеты зачислили 1234 иностранца из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Вьетнама, Монголии, Египта, Индонезии и Лаоса, Швеции, Республики Малави и Мальдивской республики.

В вузы Томска зачислили более 5,5 тысяч студентов

Напомним, что в этом году абитуриенты подали в томские вузы свыше 62 тысяч заявлений. 44 тысячи заявлений подано на очную форму программ бакалавриата и специалитета, в рамках которых предусмотрено 5662 бюджетных места. Среди абитуриентов 566 человек получили по сто баллов по ЕГЭ или вступительным испытаниям вузов, являются победителями и призерами олимпиад. 10 296 заявлений было подано на программы магистратуры. По ним предусмотрено 3289 бюджетных мест. Среди заявлений на платное обучение 6962 подано на программы бакалавриата и специалитета, 885 — магистратуры.

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