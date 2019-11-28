Добрые новости
28 ноября,
2019
Новости

В вузах Томска может резко сократиться количество бюджетных мест

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Минобрнауки изменило правила распределения бюджетных мест в вузах. Изменения могут привести к тому, что количество бюджетных мест в вузах города резко уменьшится, заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский в ходе собрания облдумы. 

Министерство науки и высшего образования разрабатывает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы. Их планируется применить в 2021/22 учебном году. Как отмечают в Минобрнауки, новая модель нацелена на обеспечение спроса регионов на рабочую силу, а не на потребности учебных заведений.


«Это способ поддержать региональные вузы за счет университетов Москвы и Петербурга. Но ее буквальное применение приведет к тому, что число бюджетных мест в томских вузах по ряду направлений сократится в разы. <...> У нас по ряду направлений до 80 % студентов — иностранцы и иногородние. Мы работаем на всю страну, а не на местный рынок. Традиционно половина выпускников из Томска уезжает, и это нормально. Большая часть партнеров томских университетов – это национальные и даже транснациональные компании», – отметил Эдуард Галажинский.


Ректор ТГУ отметил, что власти Томской области будут настаивать на разработке особого поправочного коэффициента, чтобы существенного сокращения бюджетных мест в регионе не произошло. В ближайшее время в Минобрнауки пройдет совещание, в ходе которого и будет озвучено это предложение. 


Напомним, в 2019-2020 годах Минобрнауки выделило на томские вузы 8,7 тысячи бюджетных мест. При этом за последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 % в среднем по стране.

Читайте также:


Абитуриенты, на старт: в вузах Томска началась приемная кампания

От ста тысяч: сколько стоит учеба в вузах Томска
Минобрнауки выделило на томские вузы 8,7 тысячи бюджетных мест

В вузы Томска зачислили более 5,5 тысячи студентов

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.