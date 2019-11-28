В вузах Томска может резко сократиться количество бюджетных мест

Минобрнауки изменило правила распределения бюджетных мест в вузах. Изменения могут привести к тому, что количество бюджетных мест в вузах города резко уменьшится, заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский в ходе собрания облдумы.

Министерство науки и высшего образования разрабатывает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы. Их планируется применить в 2021/22 учебном году. Как отмечают в Минобрнауки, новая модель нацелена на обеспечение спроса регионов на рабочую силу, а не на потребности учебных заведений.





«Это способ поддержать региональные вузы за счет университетов Москвы и Петербурга. Но ее буквальное применение приведет к тому, что число бюджетных мест в томских вузах по ряду направлений сократится в разы. <...> У нас по ряду направлений до 80 % студентов — иностранцы и иногородние. Мы работаем на всю страну, а не на местный рынок. Традиционно половина выпускников из Томска уезжает, и это нормально. Большая часть партнеров томских университетов – это национальные и даже транснациональные компании», – отметил Эдуард Галажинский.





Ректор ТГУ отметил, что власти Томской области будут настаивать на разработке особого поправочного коэффициента, чтобы существенного сокращения бюджетных мест в регионе не произошло. В ближайшее время в Минобрнауки пройдет совещание, в ходе которого и будет озвучено это предложение.





Напомним, в 2019-2020 годах Минобрнауки выделило на томские вузы 8,7 тысячи бюджетных мест. При этом за последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 % в среднем по стране.



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