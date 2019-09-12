В Улан-Удэ мирных протестующих задержали с применением слезоточивого газа
Людей, которые в ночь на 12 сентября остались ночевать в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, задержали. Как рассказали они сами, сотрудники Росгвардии применили слезоточивый газ.
Как сообщает Telegram-канал «Город для народа», штурм автобуса начался около 2 часов ночи по местному времени. В это время люди мирно сидели в автобусе, на площадь подтянулись бойцы Росгвардии, вскрыли двери автобуса и закинули в него дымовую шашку. По другим данным очевидцев, росгвардейцы распылили слезоточивый газ.
«Люди стали задыхаться и выбегать из автобуса, их грубо хватали и клали на асфальт. Одна из женщин беременная», — рассказывают очевидцы.
Также ночью повторно задержали депутата Народного Хурала Баира Цыренова, который ночевал в партийном (КПРФ) автобусе на площади. Рядом была припаркована разбитая машина, которая пострадала при задержаниях ОМОНом 10 сентября, ее хотели предъявить как улику неправомерного применения силы. Однако ночью силовики эвакуировали автомобиль с площади.
Как уточнила пресс-служба МВД Бурятии, всего на площади задержали 17 человек. Полицейские отрицают факт применения слезоточивого газа и заявляют, что газ применили сами протестующие, оказав «активное сопротивление». Как добавили в ведомстве, один из сотрудников Росгвардии обратился в медучреждение с ожогом роговицы глаза. Также полицейские опровергают информацию о том, что среди задержанных была беременная женщина.
Одна из присутствовавших в автобусе — Сэлмэг Бадмаева — снимала видео в момент, когда Росгвардия начала врываться в автобус:
Позже активисты сообщили, что Сэлмэг больше всего пострадала при задержании.
«Ее вытащили из автобуса за ноги. Когда ее волокли, то она сильно ударилась головой об ступеньки. Еще одной женщине стало плохо, в отделе полиции у нее посинели губы, начались судороги, она не могла дышать. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу».
Сама девушка рассказала, что в нее кинули перцовку, она начала задыхаться.
Как заявила Тайге.Инфо начальник пресс-службы МВД Бурятии Наталья Маслова, сотрудники Росгвардии не применяли спецсредств при задержании. Сейчас органы ведут доследственную проверку, после которой будут приняты процессуальные решения. Возможно, речь идет о статье о массовых беспорядках при применении насилия к полицейским.
«Ощущение, что нас просто уничтожают здесь. Понимаете, что за последние двое суток в самом центре Бурятии происходит? Масштабы этого просто невероятные. Меня уже третий раз за двое суток: первый раз засовывали в какую-то машину вперед ногами, вечером бандиты разбили окна, вытащили из машины. И сейчас в третий раз — какие-то люди в шлемах, касках запустили нам газ и вытащили на колени», — прокомментировал Тайге.Инфо задержанный депутат Народного Хурала Цыренов.
Сейчас в Улан-Удэ идет суд над блогером Дмитрием Баировым, которого обвиняют в «неповиновении полиции» и «мелком хулиганстве». До этого ему дали пять суток за нарушение порядка проведения митинга.
Площадь Советов перекрыли бетонными блоками.
«В связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, на период с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ», — заявили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что стихийный митинг в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. Вначале люди собрались с требованиями освободить сторонников шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». На площади Советов собрались, по разным оценкам, около 100 человек. Позже зазвучали политические лозунги и люди стали требовать отмены результатов выборов мэра, говорить о фальсификациях. Среди них и сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев, который тоже участвовал в выборах мэра Улан-Удэ и занял второе место.
Утром 10 сентября на площади оставались десятки человек, среди них депутат Народного Хурала Баир Цыренов, на которого напали неизвестные, но участникам митинга удалось его отбить. Он заявил, что не покинет площадь, пока к митингующим не выйдут власти и глава региона Алексей Цыденов. Его просьбы проигнорировали. Полиция оттесняла людей с площади.
Днем 10 сентября на акцию вернулся сенатор от КПРФ Мархаев. К вечеру протестующих начал жестко задерживать ОМОН и, как сообщили участники, неизвестные в масках с топориками, они разбили окна в машине и задержали депутата Цыренова, а также блогера Дмитрия Баирова, которого считают неформальным лидером протеста, и еще двух человек.
В этот день на площади глушилась сотовая связь. Вечером протестующие требовали освободить Баирова и Цыренова.
Как стало известно позже, один из главных источников информации, городской паблик «Весь Улан-Удэ», удалил все видеозаписи протестов. Другие паблики сохранили контент.
Как пишет Тайга.Инфо, бурятский уполномоченный по правам человека встретилась с задержанными Баиром Цыреновым и Алексеем Ихиритовым.
«Заявления он (Ихиритов — прим. ред.) не писал нам, сообщил ряд жалоб, проверку по которым мы будем проводить. С еще одним задержанным Баировым мы будем встречаться завтра утром, он находится в БСМП (больнице скорой медицинской помощи — прим. Тайги.Инфо). Хочу отметить, что у Цыренова и Ихиритова есть адвокаты, с адвокатом Цыренова Баира мы в режиме телефонной связи. Сейчас буду звонить Красовскому Леонтию, так как обещала гражданам всю информацию передавать им через него», — приводит слова Юлии Жамбаловой «Новая Бурятия».
Глава региона Алексей Цыденов записал видеообращение, в котором рассказывает, что сам находится за пределами Бурятии, и призывает участников стихийного митинга «с уважением относиться» к выбору большинства горожан. А также поблагодарил полицию за «сдержанные и профессиональные» действия.
«К сожалению, сейчас не очень спокойно на площади Советов. Хотел бы сказать, что выборы прошли, жители города сделали свой выбор, проголосовали. <...> Считаю правильным, если все кандидаты, шедшие на выборы, будут с уважением относиться к выбору горожан (видимо, речь идет о сенаторе от КПРФ Вячеславе Мархаеве, который участвовал в выборах мэра и протестах на площади — прим. ред.). Требовать уважения нужно не только к себе, но и проявлять его к другим. Я говорил и еще раз скажу, что у разных кандидатов были разные предложения, их так или иначе поддержали жители города. И мы с вами будем их учитывать, все предложения жителей города для нас важны. <...> Хочу обратиться к тем, кто сегодня призывает кого-то на площадь: не подставляйте тех, кто сегодня вам доверяет. Не призывайте людей к нарушению закона, все вопросы можно решить, но только в рамках открытого диалога. Хотел бы отдельно поблагодарить нашу полицию и Росгвардию за сдержанные и профессиональные действия и еще раз сказать, что я открыт для диалога. И все мы можем решить только вместе и дружно, так наша республика будет развиваться и двигаться вперед», — говорит Алексей Цыденов в видеообращении.
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