В Улан-Удэ мирных протестующих задержали с применением слезоточивого газа

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Людей, которые в ночь на 12 сентября остались ночевать в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, задержали. Как рассказали они сами, сотрудники Росгвардии применили слезоточивый газ.

Как сообщает Telegram-канал «Город для народа», штурм автобуса начался около 2 часов ночи по местному времени. В это время люди мирно сидели в автобусе, на площадь подтянулись бойцы Росгвардии, вскрыли двери автобуса и закинули в него дымовую шашку. По другим данным очевидцев, росгвардейцы распылили слезоточивый газ.

«Люди стали задыхаться и выбегать из автобуса, их грубо хватали и клали на асфальт. Одна из женщин беременная», — рассказывают очевидцы.

Также ночью повторно задержали депутата Народного Хурала Баира Цыренова, который ночевал в партийном (КПРФ) автобусе на площади. Рядом была припаркована разбитая машина, которая пострадала при задержаниях ОМОНом 10 сентября, ее хотели предъявить как улику неправомерного применения силы. Однако ночью силовики эвакуировали автомобиль с площади.

Как уточнила пресс-служба МВД Бурятии, всего на площади задержали 17 человек. Полицейские отрицают факт применения слезоточивого газа и заявляют, что газ применили сами протестующие, оказав «активное сопротивление». Как добавили в ведомстве, один из сотрудников Росгвардии обратился в медучреждение с ожогом роговицы глаза. Также полицейские опровергают информацию о том, что среди задержанных была беременная женщина.

Одна из присутствовавших в автобусе — Сэлмэг Бадмаева — снимала видео в момент, когда Росгвардия начала врываться в автобус:

Позже активисты сообщили, что Сэлмэг больше всего пострадала при задержании.

«Ее вытащили из автобуса за ноги. Когда ее волокли, то она сильно ударилась головой об ступеньки. Еще одной женщине стало плохо, в отделе полиции у нее посинели губы, начались судороги, она не могла дышать. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу».

Сама девушка рассказала, что в нее кинули перцовку, она начала задыхаться.

Как заявила Тайге.Инфо начальник пресс-службы МВД Бурятии Наталья Маслова, сотрудники Росгвардии не применяли спецсредств при задержании. Сейчас органы ведут доследственную проверку, после которой будут приняты процессуальные решения. Возможно, речь идет о статье о массовых беспорядках при применении насилия к полицейским.

«Ощущение, что нас просто уничтожают здесь. Понимаете, что за последние двое суток в самом центре Бурятии происходит? Масштабы этого просто невероятные. Меня уже третий раз за двое суток: первый раз засовывали в какую-то машину вперед ногами, вечером бандиты разбили окна, вытащили из машины. И сейчас в третий раз — какие-то люди в шлемах, касках запустили нам газ и вытащили на колени», — прокомментировал Тайге.Инфо задержанный депутат Народного Хурала Цыренов.



Сейчас в Улан-Удэ идет суд над блогером Дмитрием Баировым, которого обвиняют в «неповиновении полиции» и «мелком хулиганстве». До этого ему дали пять суток за нарушение порядка проведения митинга.

Площадь Советов перекрыли бетонными блоками.

«В связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, на период с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября включительно введены ограничения движения личного транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ», — заявили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что стихийный митинг в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. Вначале люди собрались с требованиями освободить сторонников шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». На площади Советов собрались, по разным оценкам, около 100 человек. Позже зазвучали политические лозунги и люди стали требовать отмены результатов выборов мэра, говорить о фальсификациях. Среди них и сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев, который тоже участвовал в выборах мэра Улан-Удэ и занял второе место.

Утром 10 сентября на площади оставались десятки человек, среди них депутат Народного Хурала Баир Цыренов, на которого напали неизвестные, но участникам митинга удалось его отбить. Он заявил, что не покинет площадь, пока к митингующим не выйдут власти и глава региона Алексей Цыденов. Его просьбы проигнорировали. Полиция оттесняла людей с площади.