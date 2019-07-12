В УФСИН показали, как томские заключенные изготавливают мусорные баки

Первые 30 мусорных баков для Томска изготовили в колонии в рамках контракта с мэрией. Всего за месяц в исправительной колонии строгого режима изготовят 1000 изделий, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Баки объемом 1,1 кубических метра делают из прочного металла по госстандарту. Работают бригады в три смены.





По словам главного инженера УФСИН Виталия Пичугина, рентабельность составит около 3 %. Социальный проект позволяет трудоустроить осужденных, особенно тех, кто погашает судебные иски и возмещает ущерб потерпевшим от преступлений.





Реализация мусорной реформы в Томске из-за судебных задержек началась 1 июля. Томичи стали жаловаться на горы мусора во дворах. Причина в том, что региональный оператор не успел установить мусорные баки, а один из крупнейших участников городского рынка — компания «Сорнет» — перевернула, а затем и забрала свои баки. Аукцион на покупку новых мусорных контейнеров не состоялся из-за отсутствия заявок.





По словам мэра города, сейчас общее количество бункеров и контейнеров составляет 6 тысяч 760. С начала июля региональный оператор уже установил 300 контейнеров емкостью 0,75 кубометра и 150 контейнеров емкостью 1,1 куб. м.





«Нам нужно еще 2,5 тысячи контейнеров. Тысячу заказали у ФСИН, 400 штук покупает субподрядчик, еще 400 через учреждения приобретаем, остальные пойдут через аукцион. Вопрос с контейнерами закроем до сентября», — комментировал Иван Кляйн.