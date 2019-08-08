В тысяче домов Томска отсутствует горячая вода

Сейчас в Томске 1112 многоквартирников остаются без горячей воды. Всего в городе 2812 домов, горячая вода подана в 1700, сообщает мэрия Томска.





В мэрии отмечают, что в Октябрьском районе в домах по улицам Бела Куна, Ивана Черных, Сергея Лазо, Мичурина и на Иркутском тракте появилась горячая вода после ремонта тепломагистралей.





«Всего в Октябрьском районе 778 многоквартирных домов, возобновлена подача горячей воды в 638 домах, 140 остаются в плановом ремонте. Часть домов района еще готовятся получить горячую воду и будут запускаться по мере готовности жилого фонда и устранения оставшихся повреждений на квартальной сети», — из сообщения мэрии.





По информации мэрии, в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.





Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать АО «ТомскРТС» по телефону диспетчерской службы +7 (3822) 73-85-78.