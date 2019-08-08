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08 августа,
2019
Новости

В тысяче домов Томска отсутствует горячая вода

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сейчас в Томске 1112 многоквартирников остаются без горячей воды. Всего в городе 2812 домов, горячая вода подана в 1700, сообщает мэрия Томска.


В мэрии отмечают, что в Октябрьском районе в домах по улицам Бела Куна,  Ивана Черных, Сергея Лазо,  Мичурина и на Иркутском тракте появилась горячая вода после ремонта тепломагистралей.


«Всего в Октябрьском районе 778 многоквартирных домов, возобновлена подача горячей воды в 638 домах, 140 остаются в плановом ремонте. Часть домов района еще готовятся получить горячую воду и будут запускаться по мере готовности жилого фонда и устранения оставшихся повреждений на квартальной сети», — из сообщения мэрии.


По информации мэрии, в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.


Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать  АО «ТомскРТС» по телефону диспетчерской службы +7 (3822) 73-85-78.

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