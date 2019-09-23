В Туве ученых из Германии не пустили на международную конференцию
Ученых из Германии Михаэля и Аннегрэт Штуббэ не допустили на научную конференцию в Туве. Они находились на территории России по туристическим визам и по закону не могли участвовать в международных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Тувинского государственного университета (ТувГУ) Ольгу Хомушку.
В период проведения конференции на территории Республики Тыва находилась семейная пара — ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт, которые прибыли в Россию по туристическим визам. По российскому законодательству участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно. Об этом немецкие ученые были поставлены в известность. Им было предложено опубликовать результаты исследований в сборнике конференции, - сказала ректор ТувГУ Ольга Хомушку ТАСС.
Также этот случай прокомментировал на своей странице в Фейсбуке сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Андрей Чабовский. В посте он написал, что исследователи, которые более 20 лет изучают биоразнообразие в Туве, не смогли попасть на конференцию из-за приказа Минобразования, который ограничивает встречи иностранных и российских ученых.
По мнению вице-президента РАН Алексея Хохлова, на инцидент с иностранными участниками конференции в Туве косвенно мог повлиять резонансный приказ Минобрнауки, который ввел ограничения на контакты российских ученых с иностранными коллегами.
«Это (отказ в участии в конференции из-за туристических виз - ИФ), безусловно, некая перестраховка, которой университет в обычной ситуации не стал бы заниматься», — сказал Интерфаксу академик Алексей Хохлов.
Ранее фрагменты приказа Минобрнауки опубликовала газета для научных сотрудников «Троицкий вариант». В документе упоминался запрет для российских ученых оставаться наедине с коллегами из других стран.
В Минобрнауки РБК рассказали, что приказ отражает мировую практику, а российские ученые тоже сталкиваются за рубежом «с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств».
«Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены на осуществление контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки России», — цитирует издание сообщение ведомства.
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