В Туве ученых из Германии не пустили на международную конференцию

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Ученых из Германии Михаэля и Аннегрэт Штуббэ не допустили на научную конференцию в Туве. Они находились на территории России по туристическим визам и по закону не могли участвовать в международных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Тувинского государственного университета (ТувГУ) Ольгу Хомушку.

В период проведения конференции на территории Республики Тыва находилась семейная пара — ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт, которые прибыли в Россию по туристическим визам. По российскому законодательству участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно. Об этом немецкие ученые были поставлены в известность. Им было предложено опубликовать результаты исследований в сборнике конференции, - сказала ректор ТувГУ Ольга Хомушку ТАСС.

Также этот случай прокомментировал на своей странице в Фейсбуке сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Андрей Чабовский. В посте он написал, что исследователи, которые более 20 лет изучают биоразнообразие в Туве, не смогли попасть на конференцию из-за приказа Минобразования, который ограничивает встречи иностранных и российских ученых.

По мнению вице-президента РАН Алексея Хохлова, на инцидент с иностранными участниками конференции в Туве косвенно мог повлиять резонансный приказ Минобрнауки, который ввел ограничения на контакты российских ученых с иностранными коллегами.

«Это (отказ в участии в конференции из-за туристических виз - ИФ), безусловно, некая перестраховка, которой университет в обычной ситуации не стал бы заниматься», — сказал Интерфаксу академик Алексей Хохлов.

Ранее фрагменты приказа Минобрнауки опубликовала газета для научных сотрудников «Троицкий вариант». В документе упоминался запрет для российских ученых оставаться наедине с коллегами из других стран.