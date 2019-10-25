В ТПУ установят памятник в честь кота-библиотекаря Василия

Деньги, которые будет собирать памятник-копилка, передадут томской зоозащитной организации. Варианты для макетов принимаются до 15 ноября по электронному адресу: lifestyle.tpu@gmail.com .

Студенты-волонтеры Томского политехнического университета объявили конкурс на создание памятника-копилки коту Василию, 17 лет прожившему в Научно-технической библиотеке вуза. Итоговый вариант будет изготовлен на 3D-принтере и установлен в библиотеке.

Кота Василия, прожившего в НТБ ТПУ 17 лет, не стало в июле. За это время кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.





По словам руководителя волонтерской организации «Стиль Жизни» ТПУ Анастасии Рекичинской, после смерти Василия студенты Томского политеха задумались о том, чтобы как-то увековечить его память. Этот проект поддержали в НТБ ТПУ и Центре социальной работы.





«Василий являлся любимцем нескольких поколений студентов ТПУ. Многие считают, что он заслужил памятник. Кроме того, он, как мы думаем, уже стал частью истории, жизни в ТПУ. Поэтому важно донести эту историю до следующих поколений студентов. Политехники очень положительно относятся к этой идее, так как почти у каждого из нас есть свои воспоминания, связанные с Василием», — говорит она.





Памятник будет состоять из подставки, выполняющей роль копилки (предположительно в виде стопки книг) и фигуры кота. Максимальные размеры памятника не должны превышать 35 см в диаметре и 80 см в высоту. Конечный вариант будет изготовлен на 3D-принтере сотрудниками ТПУ.





«В первую очередь этим проектом мы хотим привить студентам ответственное отношение к животным. Основная идея такая: студенты верили, что если встретишь Василия перед сессией, то сдашь все экзамены на отлично. Когда памятник появится, можно будет на удачу бросить монетку в копилку и одновременно помочь бездомным животным из зоозащитного сообщества ПП «Колыбель Дианы». Именно туда мы планируем передавать все собранные средства», — рассказывает Анастасия Рекичинская.





Конкурсная работа должна быть выполнена в любой графической программе 3D, формат файла — stl. Фотографии Василия для вдохновения можно найти в группе НТБ ТПУ во «ВКонтакте».