В ТПУ создали самый большой в России роботизированный томограф

Ультразвуковой томограф предназначен для исследования элементов термоядерного реактора, сообщает пресс-служба вуза.





Размеры томографа, созданного в ТПУ, позволяют контролировать качество объектов сложной формы с весом до 1,5 тонн. Разработка делалась по заказу одного из институтов Росатома, а монтаж вели на площадке заказчика в Санкт-Петербурге.





Окончательный запуск томографа намечен на февраль 2020 года. С его помощью будут контролировать качество деталей первой стенки термоядерного реактора, который строится на юге Франции в рамках международного проекта. В развитии техники сейчас прослеживается тенденция уменьшения размеров, однако ученые объясняют крупные размеры нового томографа задачами, которые стоят перед прибором.





«В нашем случае, чтобы выполнить поставленную задачу, нам потребовалось применить несколько оригинальных инженерных решений. Например, мы использовали оригинальную схему с цифровой фокусирующей решеткой, позволяющей получить точные данные о позиции дефекта и его размере по всей глубине. Такой подход обеспечивает цифровой фокус в каждой точке объема. В результате разработанная система позволяет контролировать объекты с габаритными размерами свыше двух метров и весом до 1,5 тонн», — говорит руководитель Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев.