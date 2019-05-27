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27 мая,
2019
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Новости

В томской Школе здоровья неврологи научат уходу за перенесшими инсульт

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской областной клинической больнице открыли Школу здоровья для родственников пациентов, перенесших инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья». 

В томской Школе здоровья неврологи научат уходу за перенесшими инсульт

Инсульт может коснуться каждого, но не стоит опускать руки, — говорит завотделением неврологии Наталья Ромадина. — Как показывает практика нашей работы, очень много пациентов благополучно справляются с инсультом и показывают на своем примере, что даже после такой страшной болезни жизнь не заканчивается. Но для этого предстоит большая работа не только медиков, но и родных пациента. Мы научим, как организовать уход за больными, перенесшими инсульт, как преодолевать психологические проблемы, возникшие в семье, дадим знания по профилактике инсульта.

На бесплатных уроках медики расскажут о заболевании и уходе за больными в домашних условиях. Занятия в Школе будут проходить один раз в месяц по адресу ул. Ивана Черных, 96, в здании ОКБ. Предварительная запись не требуется, подробности можно узнать по телефону 8 (3822) 63-00-30. 


По данным администрации Томской области, за 2018 год пациентами регионального сосудистого центра стали 2713 человек. Туда попадают наиболее тяжелые пациенты из районов области, жители Томска, Северска и ближайших муниципалитетов. 

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