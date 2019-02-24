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24 февраля,
2019
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Новости

В томской школе пройдет проверка из-за обрушения плит в пристройке на ее территории

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В томской школе № 41 возникла угроза чрезвычайной ситуации в связи с обрушением плит и перекрытий в неэксплуатируемой пристройке рядом с основным зданием учебного заведения. В пятницу вечером сотрудники школы сами обратились в оперативно-дежурную службу города и сообщили случившемся. В связи с инцидентом мэр города Иван Кляйн распорядился провести в учреждении служебную проверку.


«По информации департамента образования Томска, пристройка была возведена в 1965 году предположительно хозяйственным способом и находилась в неудовлетворительном техническом состоянии. — сообщают в пресс-службе мэрии города Томска. — В связи с этим расположенный в пристройке большой спортивный зал не эксплуатировался с 2015 года, а с апреля 2018-го постепенно были выведены из эксплуатации и другие помещения пристройки».


На данный момент школа работает по расписанию. Аварийная пристройка огорожена металлическими барьерами, ученики и педагоги прошли инструктаж.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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