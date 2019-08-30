В Томской области женщину осудили за оскорбление главы района

Установлено, что в сентябре 2018 года комиссия администрации одного из сельских поселений в рамках осуществления муниципального земельного контроля проводила проверку обеспечения доступа специальных служб к опорам высоковольтных воздушных линий электропередач. В том числе обследовалась одна из опор, расположенная в огороде подсудимой. Эта опора оказалась огороженной и охраняемой беспривязными собаками, что исключало свободный доступ к ней спецслужб. При этом сама подсудимая пыталась препятствовать проведению проверки и из чувства личной неприязни публично оскорбила участвовавшего в проверке главу администрации поселения, высказавшись в его адрес грубой нецензурной бранью, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.