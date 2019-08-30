Добрые новости
30 августа,
2019
Новости

В Томской области женщину осудили за оскорбление главы района

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Жительница Первомайского района Томской области получила 4 месяца исправительных работ условно за оскорбление районного главы Ирины Сиберт. Обвиняемая не хотела пускать на свою территорию главу вместе с комиссией по по проверке линий электропередач и нецензурно оскорбляла Сиберт.

Установлено, что в сентябре 2018 года комиссия администрации одного из сельских поселений в рамках осуществления муниципального земельного контроля проводила проверку обеспечения доступа специальных служб к опорам высоковольтных воздушных линий электропередач. В том числе обследовалась одна из опор, расположенная в огороде подсудимой. Эта опора оказалась огороженной и охраняемой беспривязными собаками, что исключало свободный доступ к ней спецслужб. При этом сама подсудимая пыталась препятствовать проведению проверки и из чувства личной неприязни публично оскорбила участвовавшего в проверке главу администрации поселения, высказавшись в его адрес грубой нецензурной бранью, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мировой суд признал 46-летнюю женщину виновной в совершении преступления по ст.319 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Подсудимая признала вину и получила условный срок. Согласно статье 319 УК РФ, оскорбление представителя власти наказывается штрафом до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами сроком до трехсот шестидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.