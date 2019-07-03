В Томской области застрелили медведя, который ранее задрал корову

Охотник застрелил медведя, который воскресным вечером задрал корову в деревне Майково Молчановского района Томской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Анатолия Костецкого.

«После воскресного нападения на корову медведь в ночь на вторник вернулся к фермерскому хозяйству. Охотник, сидевший в засаде, сумел застрелить хищника, потребовалось три выстрела», — сказал Костецкий.





По его словам, медведь весил около 200 кг, ему было пять-шесть лет.





«Судя по параметрам, это тот же самец, который напал на корову на окраине Молчанова в конце мая. Да и зона обитания совпадает. Тогда корова не выжила, а теленок, который был с ней, сумел убежать», — отметил Костецкий.





Охотовед добавил, что тушу отдали для проведения экспертизы на предмет наличия заболеваний.





Издание отмечает, что медведь проник в загон крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Майково Томской области и подрал корову, которую впоследствии пришлось добить. Областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства выдал разрешение на отстрел косолапого.