В Томской области заработала «дальнобойная» сеть LTE-900
«Дальнобойная» сеть LTE-900 от МТС заработала в районах Томской области. Увеличенный радиус действия «вышек» этого оператора связи позволяет закрыть «белые пятна» в региональной зоне покрытия. В частности, мобильный интернет появился в труднодоступных локациях области: на месторождениях, вдоль автомобильных и железных дорог.
Как сообщает оператор связи, «сверхпробивные» базовые станции работают уже в 10 районах области. Высокоскоростной мобильный интернет LTE-900 доступен в Чаинском, Кривошеинском, Асиновском, Молчановском, Зырянском, Шегарском, Кожевниковском и Томском районах. Возможности 4G-интернета позволяют свободно загружать карты, смотреть онлайн видеоролики, отправлять и получать тяжелые файлы, пользоваться мобильными сервисами на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Раскино» и компрессорной станции «Александровская» магистрального газопровода «Газпром Трансгаз Томск» (Александровский район), а также на нефтяных месторождениях «Двуреченское» и НП «Майское» (Каргасокский район). А вахтовики при желании через специальное приложение могут получить консультацию врача.
Радиус действия каждой базовой станции составляет более 10 км, поэтому ее сигнала хватает не только для населенных пунктов, но и для прилегающих магистралей. Реализация проекта позволит обеспечить плотное 4G-покрытие там, где ранее сигнал мог быть слабым или отсутствовал полностью. На сегодняшний день, благодаря технологии LTE-900, мобильный интернет доступен, в том числе, на автотрассах «Томск – Новосибирск» и «Томск – Асино», а также на участках железной дороги, проходящих вдоль населенных пунктов, где произошли запуски базовых станций. В планах МТС – дальнейшее расширение сети LTE-900 в северных районах Томской области, что позволит обеспечить качественное покрытие населенных пунктов и вахтовых поселков.
Мы активно развиваем сети в Томской области, чтобы жителям региона было еще удобнее пользоваться мобильными сервисами, — говорит директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко. — Сегодня сети «четвертого поколения» МТС позволяют компаниям региона получить доступ к цифровым сервисам, а значит, способствуют внедрению инновационных услуг на предприятиях и развитию региона в целом. МТС стала первым оператором, который развивает сеть в стандарте LTE-900 в регионе. Мы видим, что наши абоненты в регионе уже оценили технологию: ежемесячно фиксируем увеличение трафика данных на новых «вышках» более чем на 10 процентов.
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