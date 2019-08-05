В Томской области за сутки спасатели подняли двоих утонувших людей

Спасатели вытащили тела двух молодых парней из водоемов в Первомайском и Асиновском районах Томской области. Об этом сообщает поисково-спасательная служба.





3 августа группа водолазов выехала в поселок Беляй в поисках утонувшего 27-летнего мужчины. Сотрудники поисково-спасательной службы достали из озера Затон тело.





После окончания работ спасатели выехали в Большедорохово Асиновского района для поиска утонувшего молодого человека 2001 года рождения.





О пострадавших, равно как и о причинах случившегося, ничего не сообщается. Спасатели передали тела полицейским.