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05 августа,
2019
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В Томской области за сутки спасатели подняли двоих утонувших людей

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Спасатели вытащили тела двух молодых парней из водоемов в Первомайском и Асиновском районах Томской области. Об этом сообщает поисково-спасательная служба.


3 августа группа водолазов выехала в поселок Беляй в поисках утонувшего 27-летнего мужчины. Сотрудники поисково-спасательной службы достали из озера Затон тело. 


После окончания работ спасатели выехали в Большедорохово Асиновского района для поиска утонувшего молодого человека 2001 года рождения.


О пострадавших, равно как и о причинах случившегося, ничего не сообщается. Спасатели передали тела полицейским. 

В Томской области за сутки спасатели подняли двоих утонувших людей
Фото: Томская областная поисково-спасательная служба
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