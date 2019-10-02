В Томской области выросла стоимость проезда на пригородных маршрутах

В Томской области с 1 октября выросла стоимость проезда по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Об этом мы случайно узнали при покупке билета. Так как официальной информации ни на сайте Томского автовокзала, ни на сайте областной администрации нет.

На сайте Томского автовокзала последняя новость датирована июлем и посвящена фестивалю «Братина».

Дозвониться в справочную автовокзала не получилось. Оказывается, она не работает уже три месяца, по информации ТВ2, ее сотрудников сократили. По сообщению нашего источника, вчера, 1 октября, на автовокзале работала только одна касса, кассир которой не только продавал билеты, но и пытался ответить на вопросы.

В частности, проезд по маршруту Томск — Аксеново стал стоить 48 рублей вместо 39 рублей. Увеличение составило свыше 20 %.

В департаменте тарифного регулирования редакции ТВ2 пояснили, что в июне администрация области изменила предельную стоимость одного пассажиро-километра. Соответственно, повысился и тариф.

Так, на межмуниципальных междугородних автобусах действуют следующие нормативы:

Нормативы межмуниципальных пригородных маршрутов подробно не расписаны, перечислен лишь перечень остановок. В приложении приводится формула, по которой можно рассчитать проезд.





То есть доступной информации для потребителей нет и узнать ее пока негде. В областной администрации пообещали устранить данный недостаток.





А пока новую цену на билет можно узнать только опытным путем.