В Томской области выросла стоимость проезда на пригородных маршрутах

В Томской области с 1 октября выросла стоимость проезда по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Об этом мы случайно узнали при покупке билета. Так как официальной информации ни на сайте Томского автовокзала, ни на сайте областной администрации нет.
В частности, проезд по маршруту Томск — Аксеново стал стоить 48 рублей вместо 39 рублей. Увеличение составило свыше 20 %.
Дозвониться в справочную автовокзала не получилось. Оказывается, она не работает уже три месяца, по информации ТВ2, ее сотрудников сократили. По сообщению нашего источника, вчера, 1 октября, на автовокзале работала только одна касса, кассир которой не только продавал билеты, но и пытался ответить на вопросы.
На сайте Томского автовокзала последняя новость датирована июлем и посвящена фестивалю «Братина».
В департаменте тарифного регулирования редакции ТВ2 пояснили, что в июне администрация области изменила предельную стоимость одного пассажиро-километра. Соответственно, повысился и тариф.
Так, на межмуниципальных междугородних автобусах действуют следующие нормативы:
Нормативы межмуниципальных пригородных маршрутов подробно не расписаны, перечислен лишь перечень остановок. В приложении приводится формула, по которой можно рассчитать проезд.
То есть доступной информации для потребителей нет и узнать ее пока негде. В областной администрации пообещали устранить данный недостаток.
А пока новую цену на билет можно узнать только опытным путем.