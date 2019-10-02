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02 октября,
2019
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Новости

В Томской области выросла стоимость проезда на пригородных маршрутах

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

В Томской области с 1 октября выросла стоимость проезда по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Об этом мы случайно узнали при покупке билета. Так как официальной информации ни на сайте Томского автовокзала, ни на сайте областной администрации нет.

В частности, проезд по маршруту Томск — Аксеново стал стоить 48 рублей вместо 39 рублей. Увеличение составило свыше 20 %.


Дозвониться в справочную автовокзала не получилось. Оказывается, она не работает уже три месяца, по информации ТВ2, ее сотрудников сократили. По сообщению нашего источника, вчера, 1 октября, на автовокзале работала только одна касса, кассир которой не только продавал билеты, но и пытался ответить на вопросы.


На сайте Томского автовокзала последняя новость датирована июлем и посвящена фестивалю «Братина». 

В департаменте тарифного регулирования редакции ТВ2 пояснили, что в июне администрация области изменила предельную стоимость одного пассажиро-километра. Соответственно, повысился и тариф. 

Так, на межмуниципальных междугородних автобусах действуют следующие нормативы:

В Томской области выросла стоимость проезда на пригородных маршрутах

Нормативы межмуниципальных пригородных маршрутов подробно не расписаны, перечислен лишь перечень остановок. В приложении приводится формула, по которой можно рассчитать проезд.


То есть доступной информации для потребителей нет и узнать ее пока негде. В областной администрации пообещали устранить данный недостаток.


А пока новую цену на билет можно узнать только опытным путем.

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