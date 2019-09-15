В Томской области ввели режим ЧС из-за неурожая рапса на 30 млн рублей

В частности, режим ЧС введен в границах Кожевниковского и Кривошеинского районов, где вредитель поразил рапс на площади 780 гектаров. По предварительным оценкам, ущерб, который потерпят аграрии из-за неурожая, превышает 30 млн рублей.

Режим ЧС в двух муниципалитетах ввел губернатор Сергей Жвачкин: переувлажнение почвы препятствовало обработке посевов, из-за этого рапс на полях заразился капустной молью, объясняют в пресс-службе администрации области.

«Из-за обильных осадков в июне аграрии не смогли вовремя и в полном объеме провести обработку рапса и терпят убытки. Мы должны подставить им плечо, помочь справиться с потерями», – прокомментировал решение о введении ЧС Сергей Жвачкин.





Департаменту по социально-экономическому развитию села поручили «непрерывно контролировать» состояние культур, а главам Кожевниковского и Кривошеинского районов – создать оперативные штабы по уточнению материального ущерба от неурожая.





Отметим, в январе 2019 года в Томске на базе «Межениновской птицефабрики» открылась первая очередь завода по переработке рапса. Для реализации проекта птицефабрика в 2018 году организовала дочернее предприятие «Сибирская олива». Построили завод за четыре месяца, было закуплено чешское оборудование стоимостью 600 миллионов рублей. Общие инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей. Планируется, что вложения окупятся в течение пяти-семи лет. Ввод в эксплуатацию всех мощностей ожидался в октябре 2019 года.Также в регионе рассматривались возможности поставок масла в Китай.





Администрация региона планирует к 2030 году увеличить посевные площади рапса в Томской области до 40 тысяч га, а валовое производство масличных культур увеличить в три-четыре раза — до 70 тысяч тонн.