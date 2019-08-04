В Томской области ввели особый противопожарный режим из-за сухой погоды

В связи с жаркой и сухой погодой и повышенной пожарной опасностью в лесах региона губернатор Сергей Жвачкин распорядился ввести особый противопожарный режим на территориях 16 муниципалитетов.





В частности, противопожарный режим будет действовать до 16 августа на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, городов Томск и Кедровый.





«Согласно постановлению главы региона, в период действия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя вести отжиги сухой травы, в том числе на землях сельхозназначения, бросать в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое», — сообщает областная администрация.





Департаментам лесного хозяйства и защиты населения, а также МЧС и полиции губернатор поручил усилить профилактическую работу среди населения и контроль за пожарной безопасностью.