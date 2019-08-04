В Томской области ввели особый противопожарный режим из-за сухой погоды
В связи с жаркой и сухой погодой и повышенной пожарной опасностью в лесах региона губернатор Сергей Жвачкин распорядился ввести особый противопожарный режим на территориях 16 муниципалитетов.
В частности, противопожарный режим будет действовать до 16 августа на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, городов Томск и Кедровый.
«Согласно постановлению главы региона, в период действия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя вести отжиги сухой травы, в том числе на землях сельхозназначения, бросать в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое», — сообщает областная администрация.
Департаментам лесного хозяйства и защиты населения, а также МЧС и полиции губернатор поручил усилить профилактическую работу среди населения и контроль за пожарной безопасностью.
«Главам муниципальных образований рекомендовано повысить оперативность проверки данных по выявляемым термоточкам и организовать ежедневное патрулирование земель населенных пунктов и прилегающих к лесам территорий», — отметили в администрации.
Отметим, 31 июля Дмитрий Медведев провел в Красноярске оперативное совещание по ситуации с лесными пожарами. Глава правительства назвал ситуацию сложной и поручил не допустить распространения огня на населенные пункты. В свою очередь глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин рассказал о планах выделить от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири из резервного фонда правительства России. Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщается на сайте ведомства.
По данным на вечер 1 августа, площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 1,11 млн га. Большую часть не тушат по решению региональной комиссии по ЧС — это позволяют федеральные законы, в случае если огонь не угрожает поселениям, а планируемый ущерб от него меньше возможных затрат на борьбу с ним.
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