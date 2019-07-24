В Томской области увеличится добыча нефти и газа

В этом году объемы добываемых в Томской области нефти и газа увеличатся на четыре тысячи тонн, сообщает пресс-служба региона. Это связано введением в эксплуатацию новой скважины № 261 на территории Фестивального нефтяного месторождения.





«В течение трех месяцев специалисты компании «Империал Энерджи» разбуривали пласты осадочных пород мезозоя и закончили проходку в отложения на глубине 3,25 км. По результатам испытаний получен промышленный приток практически безводной нефти из основного пласта, запасы которого являются трудноизвлекаемыми», — говорится в сообщении.