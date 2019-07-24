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24 июля,
2019
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Новости

В Томской области увеличится добыча нефти и газа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В этом году объемы добываемых в Томской области нефти и газа увеличатся на четыре тысячи тонн, сообщает пресс-служба региона. Это связано введением в эксплуатацию новой скважины № 261 на территории Фестивального нефтяного месторождения.


«В течение трех месяцев специалисты компании «Империал Энерджи» разбуривали пласты осадочных пород мезозоя и закончили проходку в отложения на глубине 3,25 км. По результатам испытаний получен промышленный приток практически безводной нефти из основного пласта, запасы которого являются трудноизвлекаемыми», — говорится в сообщении.

Карта разрабатываемых компанией "Империал Энерджи" месторождений
Карта разрабатываемых компанией "Империал Энерджи" месторождений
Фото: imperialenergy.com

Согласно данным системы «Сбис», группа компаний «Норд Энерджи» зарегистрирована в городе Томске, имеет филиал в Москве. Объем годовой выручки  в 2017 году составил 1,7 млрд рублей. По данным обладминистрации, по итогам первого квартала 2019 года «Норд Энерджи» находится на шестом месте по добыче нефти в Томской области. 61 % всех разрабатываемых компанией геологических запасов относится к трудноизвлекаемым. «Норд Энерджи» входит группу компаний Imperial Energy, принадлежащую индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает ООО «Альянснефтегаз», работающий на территории Томской области.


Напомним, что объем добычи нефти в Томской области по итогам 2018 года составил 9,8 млн тонн,  газа — 6,5 млрд кубических метров, что составляет 30 % от валового внутреннего продукта. В 2017 году нефти было добыто 8,9 млн тонн, а газа 5 млрд кубических метров.  Налоги от НГК составляют от 25 до 28 % консолидированного бюджета Томской области.

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