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18 июня,
2019
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В Томской области увеличилось финансирование на лечение онкозаболеваний

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Теперь лечение онкологии в томском стационаре стоит в среднем 95 тысяч рублей, сообщает обладминистрация. Фонд обязательного медицинского страхования Томской области направил на эти цели более 440 млн рублей. В 2019 году средняя стоимость законченного случая стационарного лечения онкозаболеваний выросла почти на 40 % по сравнению с прошлым годом.


По данным пресс-службы обладминистрации, всего в 2019 году на лечение рака предусмотрено 1,6 млрд рублей — это в полтора раза больше, чем в 2018-м.


Директор территориального фонда ОМС Алексей Рудко отмечает, что в стационаре расширяются схемы лечения, в состав которых входят современные и высокоэффективные препараты. Он уточнил, что онкологическая помощь доступна не только в специализированных медучреждениях региона, но и в крупных областных и федеральных медицинских центрах — Томской областной клинической больнице, Сибирском федеральном научно-клиническом центре Северска, Клиниках СибГМУ и Медицинском центре им. Г. К. Жерлова.


По данным 2018 года, Минздрав России показал, что в целом по стране смертность от злокачественных новообразований выросла в 30 регионах. Томская область в их числе. Смертность от онкологических заболеваний в Томской области выросла на 5,1 %.

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