В Томске установили тариф на услуги по вывозу мусора

В Томске вывозом твердых отходов занимается региональный оператор «Спецавтохозяйство». В этом году для восьми зон в регионе определили тарифы и нормативы по накоплению мусора. Но сначала губернатор области Сергей Жвачкин приказал отменить действия введенных на территории районов региона тарифов и вернул платежи населения на тот уровень, на котором они были на конец прошлого года. Профильные департаменты должны были продумать вопрос по выплатам тарифов на вывоз мусора, а также нормативов накопления ТКО на одного жильца.







Сейчас тариф на услуги по обращению с ТКО на 2019 год в Томске, Северске и Томском районе составит для населения 264,9 рубля за кубометр мусора и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Напомним, что теперь жильцы платят за вывоз мусора из расчета не за квадратный метр, а за человека.







Напомним, в декабре 2014 года вышел ФЗ № 458. Закон предполагает появление региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а основной акцент будет сделан на переработку мусора, заниматься которой будут лицензированные компании. Так, согласно закону, с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика, из-за этого встает вопрос утилизации отходов на территории Томска и Томской области.