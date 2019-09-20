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20 сентября,
2019
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В Томской области ураганный ветер повалил опоры ЛЭП

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Ураганный ветер повалил несколько опор линий электропередачи в селе Подгорном, в Чаинском районе. Ранее синоптики предупреждали, что скорость ветра может достичь 27 м/с.

В Томской области ураганный ветер повалил опоры ЛЭП
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

Сотрудники «Россетей Томск» уже установили новые опоры. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено по нормальной схеме. Компания из-за получения оперативного предупреждения переведена в режим повышенной готовности.

В Томской области ураганный ветер повалил опоры ЛЭП
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

В соцсетях томичи пишут и про другие последствия ураганного ветра. Так, на трассе Томск — Володино упавшее дерево перекрыло правую полосу, а в Томске на улице Красноармейской повредило машину. 

В Томской области ураганный ветер повалил опоры ЛЭП
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

По данным синоптиков, 20 сентября в Томской области ожидаются дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с.


Администрация Колпашевского района предупреждает, что погодные условия могут стать причиной перебоев в работе паромной переправы.

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