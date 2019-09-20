В Томской области ураганный ветер повалил опоры ЛЭП

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Ураганный ветер повалил несколько опор линий электропередачи в селе Подгорном, в Чаинском районе. Ранее синоптики предупреждали, что скорость ветра может достичь 27 м/с.

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

Сотрудники «Россетей Томск» уже установили новые опоры. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено по нормальной схеме. Компания из-за получения оперативного предупреждения переведена в режим повышенной готовности.

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

В соцсетях томичи пишут и про другие последствия ураганного ветра. Так, на трассе Томск — Володино упавшее дерево перекрыло правую полосу, а в Томске на улице Красноармейской повредило машину.

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте