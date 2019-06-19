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19 июня,
2019
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Новости

В Томской области трое детей выпали из окон за одну неделю

Аяна Хамуева
Аяна Хамуева
4 часа назад

За прошедшую неделю в Томской области трое детей упали из окон. Во всех трех случаях родители находились дома, рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Марина Рогозина.

В Томской области трое детей выпали из окон за одну неделю

По словам Рогозиной, дети получили травмы разной степени тяжести и переломы костей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. 


«Падения происходили из-за того, что в домах были открыты окна и дети, упираясь на москитную сетку, выпадали», — рассказала Марина Рогозина.


Как защитить ребенка от падения из окна:

  • открывая окна для проветривания, убедитесь, что ребенок находится под вашим присмотром;
  • поставьте ограничители на окна; если нет возможности, то снимите рукоятки с окон и используйте их по мере необходимости;
  • если вы устанавливаете на окно решетку, обеспечьте возможность быстрого ее открытия в случае пожара. Просвет между прутьями решетки не должен быть более 10 см;
  • не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
  • не позволяйте детям играть и прыгать на мебели, стоящей рядом с окнами, по возможности отодвиньте ее от окон;
  • не показывайте ребенку, как открывается окно;
  • если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко держите его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите его за одежду;
  • не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или с балкона. Малыш может слишком сильно высунуться наружу и выпасть;
  • большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и может выпасть вместе с сеткой;
  • не устанавливайте в детской комнате жалюзи и рулонные шторы со шнурками или цепочками.
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