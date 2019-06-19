В Томской области трое детей выпали из окон за одну неделю

За прошедшую неделю в Томской области трое детей упали из окон. Во всех трех случаях родители находились дома, рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Марина Рогозина.
По словам Рогозиной, дети получили травмы разной степени тяжести и переломы костей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
«Падения происходили из-за того, что в домах были открыты окна и дети, упираясь на москитную сетку, выпадали», — рассказала Марина Рогозина.
Как защитить ребенка от падения из окна:
- открывая окна для проветривания, убедитесь, что ребенок находится под вашим присмотром;
- поставьте ограничители на окна; если нет возможности, то снимите рукоятки с окон и используйте их по мере необходимости;
- если вы устанавливаете на окно решетку, обеспечьте возможность быстрого ее открытия в случае пожара. Просвет между прутьями решетки не должен быть более 10 см;
- не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- не позволяйте детям играть и прыгать на мебели, стоящей рядом с окнами, по возможности отодвиньте ее от окон;
- не показывайте ребенку, как открывается окно;
- если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко держите его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите его за одежду;
- не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или с балкона. Малыш может слишком сильно высунуться наружу и выпасть;
- большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и может выпасть вместе с сеткой;
- не устанавливайте в детской комнате жалюзи и рулонные шторы со шнурками или цепочками.