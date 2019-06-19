В Томской области трое детей выпали из окон за одну неделю

За прошедшую неделю в Томской области трое детей упали из окон. Во всех трех случаях родители находились дома, рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Марина Рогозина.

По словам Рогозиной, дети получили травмы разной степени тяжести и переломы костей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.





«Падения происходили из-за того, что в домах были открыты окна и дети, упираясь на москитную сетку, выпадали», — рассказала Марина Рогозина.





Как защитить ребенка от падения из окна: