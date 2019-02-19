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19 февраля,
2019
Новости

В Томской области стали реже болеть туберкулезом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Уровень заболеваемости туберкулезом в 2018 году снизился по сравнению с предыдущим с 65, 2 до 60 случаев на 100 тысяч человек.


По мнению главврача Томского фтизиопульмонологического центра Евгеня Крука, показатели пошли на спад за счет увеличения числа жителей, которые прошли профилактические обследования.


«За последние четыре года охват населения профобследованиями на туберкулез возрос с 70,9 % в 2014 году до 83,8 % в 2018. За прошлый год обследование на туберкулез в медучреждениях прошли 905 тысяч жителей региона. Наибольшее число обследований приходится на Колпашевский, Зырянский и Каргасокский районы», — привел статистику медик.

В минувшем году, по данным обладминистрации, жители районов региона имели возможность обследоваться с помощью переносного флюорографического оборудования. Почти 23 тысячи человек воспользовались услугами передвижных кабинетов, которые были оборудованы на базе автомобилей КамАЗ от Асиновской, Парабельской, Колпашевской и Томской районной больницы. Портативное оборудование использовалось в районных больницах и при выездах в отдаленные села.

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