В Томской области средний по России уровень онкозаболеваемости среди детей

На 100 тысяч детей в Томской области приходится 11,9 случаев появления злокачественных образований, рассказала журналистам главный внештатный детский онколог облздрава Инна Гербек.





«У детей злокачественные новообразования встречаются реже, чем у взрослых, — рассказала доктор. — Если у взрослых на 100 тысяч населения приходится 350-400 случаев, то у детей — от 13 до 15 случаев на 100 тысяч детского населения. Средний показатель по России, по данным 2017 года, — это 13,3 человека. По Томской области заболеваемость в 2017 году была 14,8 случаев на 100 тысяч, в 2018 году – 11,9 случаев. То есть это заболеваемость, сравнимая со средней заболеваемостью в России».





Инна Гербек добавила, что каждый год показатели заболеваемости меняются в пределах малых цифр. В последние годы показатель заболеваемости среди томичей уменьшился, но говорить о положительной динамике не приходится.