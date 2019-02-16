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16 февраля,
2019
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Новости

В Томской области средний по России уровень онкозаболеваемости среди детей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

На 100 тысяч детей в Томской области приходится 11,9 случаев появления злокачественных образований, рассказала журналистам главный внештатный детский онколог облздрава Инна Гербек.


«У детей злокачественные новообразования встречаются реже, чем у взрослых, — рассказала доктор. — Если у взрослых на 100 тысяч населения приходится 350-400 случаев, то у детей — от 13 до 15 случаев на 100 тысяч детского населения. Средний показатель по России, по данным 2017 года,  — это 13,3 человека. По Томской области заболеваемость в 2017 году была 14,8 случаев на 100 тысяч, в 2018 году – 11,9 случаев. То есть это заболеваемость, сравнимая со средней заболеваемостью в России».


Инна Гербек добавила, что каждый год показатели заболеваемости меняются в пределах малых цифр. В последние годы показатель заболеваемости среди томичей уменьшился, но говорить о положительной динамике не приходится. 

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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