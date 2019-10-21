В Томской области самая доступная цена на газ из всех регионов Сибири

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Томская область заняла 12 строчку в рейтинге регионов по доступности сетевого газа для населения. Так жители региона могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — почти семь тысяч кубометров. Средняя цена за кубометр составляет 5,31 рубля, что ниже среднероссийского показателя.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Цены на газ в регионах РФ отличаются более чем в три раза, отмечают авторы рейтинга специалисты РИА Новости. Самый дешевый сетевой газ в Ямало-Ненецком автономном округе — 4,27 рубля за кубометр. Еще в шести регионах — в ХМАО, Свердловской области, Ненецком автономном округе, Чечне, Севастополе и Сахалинской области — средняя цена сетевого газа ниже 5 рублей за кубометр.

В целом по стране средняя потребительская цена на сетевой газ составляет 6,27 рубля за кубический метр. Ниже этого уровня цены в 42 регионах, в остальных регионах — выше. Самая высокая цена сетевого газа в Иркутской области – 13,56 рубля за кубический метр. Это более чем вдвое выше, чем в целом по стране, и более чем в 3 раза дороже, чем в регионах с самыми низкими ценами.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Томская область вошла в список самых крупных должников за газ. Список долга составил более 370 млн рублей. Власти региона опасались, что из-за столь крупного долга Газпром может отказаться финансировать ряд программ, в том числе, проект «Томские набережные».

При этом в Томской области традиционные проблемы с газификацией. Она осуществляется на условиях софинансирования: 25% от нужной суммы должен выделить бюджет муниципалитета, а 75% — областной. А так как денег не хватает, то газификацию приходится ждать несколько лет. Так жители Степановки и Кузовлево ждут уже шестой год.

«В поселке Кузовлево жители более 300 дворов до сих топят печи дровами и углем. В администрации Томска сообщили, что проектно-сметная документация на строительство газопровода готова и утверждена еще пять лет назад, однако до работ дело до сих пор не дошло. Аналогичная ситуация по поселку Степановка – разработан проект, получено положительное заключение госэкспертизы еще в 2014 году, но вопрос с проведением «голубого топлива» стоит на месте. Мы обратились в администрацию города с просьбой ускорить решение этих вопросов и запланировать хотя бы часть работ на 2020 год», – говорит модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Томской области Анатолий Долгов.

Фото: региональный ОНФ

В мэрии отмечают, что работы по газоснабжению поселка Кузовлево могут начаться в следующем году, при условии, что областной бюджет выделит деньги. На газификацию микрорайона Степановка, согласно ответу департамента, средства в бюджете на 2020 года не предусмотрены.

«Также затянулась газификация Богашево, — отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. — Соответствующее решение было принято местными властями еще в 2010 году. Однако в проект вошла только часть села, расположенная за железной дорогой. Другая, центральная часть села, где исторически складывалась застройка, осталась без проекта. При этом работы по газификации не начались ни в залинейной части, ни в исторической. Каждый год сроки строительства газопровода постоянно сдвигались. Администрацией сельского поселения до этого года не была разработана схема газификации Богашево, а без утвержденной и согласованной с газораспределительной организацией схемой нет возможности для включения объекта в бюджетную заявку на очередной финансовый год. Жители свыше ста домов уже готовы даже за счет собственных средств оплатить работы по разработке схемы газификации», – сообщил

Как говорится в ответе администрации Томского района, в настоящее время собраны исходные данные для изготовления схемы газификации центральной части села Богашево. Сроки изготовления проекта и строительства объекта – 2022–2024 год. Что касается части села, которая территориально расположена за железнодорожной линией, то по ней готова проектно-сметная документация, на проект получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство газопровода включено в бюджетную заявку на софинансирование из областного бюджета на 2020 года в качестве приоритетного объекта.