В Томской области с начала года произошло 1600 пожаров

«Ситуация изменилась по причине того, что начиная с 2019 года изменилась учетно-регистрационная дисциплина. Теперь учитываются все случаи неконтролируемого горения сухой растительности и мусора на открытой территории. В прошлом году возгорания подобного типа не учитывались. Когда в области наступил пожароопасный сезон, подразделением пожарной охраны было зафиксировано до пятидесяти выездов ежесуточно», — рассказал на пресс-конференции начальник отдела государственного надзора в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального МЧС Алексей Пашин.

С начала года в Томской области произошло около 1600 пожаров. Это на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В жилом фонде произошло 446 пожаров. Это 30 % от общего количества. С начала года в пожарах погибли 36 человек, из которых 10 человек — пенсионеры, 21 человек — люди без определенного места жительства, а пять человек — рабочие. Травмы получили 40 человек, из которых трое — дети. Это больше, чем в прошлом году. При этом с начала года в пожарах Томской области не погиб ни один ребенок.





Алексей Пашин подчеркивает, что в основном погибают на пожарах незащищенные слои населения с малым уровнем социальной ответственности.





Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу — проводят рейды, распространяют агитацию. По итогам 2018 года в местах проживания малообеспеченных и малозащищенных семей установлено 2535 пожарных извещателей. Они работают в автономном режиме и при возникновении задымления срабатывают, как будильник, и могут уведомить в ночное и дневное время.





Алексей Пашин советует приобретать пожарные извещатели, оборудованные модулями для передачи сигналов по каналам связи, а именно — сотовым. Установить извещатель можно самостоятельно.





В МЧС планируют сделать так, чтобы извещения о пожаре поступали также в пункт подразделения пожарной охраны. Но, по словам главного специалиста отдела Госпожнадзора, пока это только планы, так как оборудование достаточно дорогостоящее.