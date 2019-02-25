В Томской области разработают единый стандарт безопасности пассажирских перевозок

Единый стандарт безопасности пассажирских перевозок хотят разработать в Томской области. Одно из предложений — запрет на использование в регулярных и маршрутных рейсах автобусов старше десяти лет.

«Такое правило сейчас действует лишь в сфере детских перевозок. При этом в общественном транспорте ездят те же самые дети, а значит, и требования к автобусам должны предъявляться те же, — считает мэр Иван Кляйн. — Мы ввели такие нормы в Томске, однако предприниматели не нашли ничего лучше, как перенаправить старые автобусы на межмуниципальные маршруты. Чтобы исключить эту коллизию, нужен единый стандарт».





Проработать правовую основу для этого вице-губернатор Игорь Толстоносов поручил департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.





В числе актуальных проблем в сфере безопасности дорожного движения члены профильной областной комиссии также назвали нелегальные перевозки. Как сообщил руководитель регионального Ространснадзора Сергей Лукин, в 2018 году в федеральное законодательство были внесены изменения, которые обязывают «заказников» наравне со всеми получать соответствующие лицензии.





«Прежде недобросовестные предприниматели пользовались упрощенной системой для заказных перевозок, на самом деле осуществляя регулярные рейсы. Теперь требования для всех одинаковые», — подчеркнул Сергей Лукин.