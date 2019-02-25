В Томской области разработают единый стандарт безопасности пассажирских перевозок
Единый стандарт безопасности пассажирских перевозок хотят разработать в Томской области. Одно из предложений — запрет на использование в регулярных и маршрутных рейсах автобусов старше десяти лет.
«Такое правило сейчас действует лишь в сфере детских перевозок. При этом в общественном транспорте ездят те же самые дети, а значит, и требования к автобусам должны предъявляться те же, — считает мэр Иван Кляйн. — Мы ввели такие нормы в Томске, однако предприниматели не нашли ничего лучше, как перенаправить старые автобусы на межмуниципальные маршруты. Чтобы исключить эту коллизию, нужен единый стандарт».
Проработать правовую основу для этого вице-губернатор Игорь Толстоносов поручил департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
В числе актуальных проблем в сфере безопасности дорожного движения члены профильной областной комиссии также назвали нелегальные перевозки. Как сообщил руководитель регионального Ространснадзора Сергей Лукин, в 2018 году в федеральное законодательство были внесены изменения, которые обязывают «заказников» наравне со всеми получать соответствующие лицензии.
«Прежде недобросовестные предприниматели пользовались упрощенной системой для заказных перевозок, на самом деле осуществляя регулярные рейсы. Теперь требования для всех одинаковые», — подчеркнул Сергей Лукин.
Новая маршрутная сеть Томска заработала с 1 января 2017 года. До этого в Томске прошли торги на автобусные маршруты. В рамках электронного аукциона был составлен список требований к водителям, кондукторам и автобусам.
Согласно условиям контракта, срок эксплуатации автобуса в течение 2016-2017 годов не должен был превышать 12 лет, в течение 2018-2019 годов — 10 лет. В каждом автобусе должен быть кондуктор.
По словам заммэра Владимира Брюханцева, за год томичи оставили больше 1000 замечаний на работу маршрутных перевозчиков. Из них 250 касались большого интервала движения, 244 — проезда остановок, 74 — нарушения правил дорожного движения. Еще 70 жалоб поступили на конфликтные ситуации с водителем (курение, грубость).
За прошедшую неделю специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» зафиксировали более 20 нарушений на маршрутах №№ 3, 19, 31 и 53. Замечания касались неудовлетворительного санитарного состояния в салонах автобусов и отсутствия кондукторов. Кроме того, мэрия Томска инициировала взыскание с перевозчика «СОЮЗ АВТОТРАНС», который осуществляет перевозку пассажиров по автобусному маршруту № 20, девяти миллионов рублей за нарушения условий муниципального контракта.
В настоящее время специалисты центра ежедневно проводят диспетчерский и линейный контроль, отслеживают количество автобусов на линии, соблюдение ими интервалов движения. Горожане могут сообщать о фактах некачественной работы перевозчиков по телефону 28-29-06 или на электронную почту: tomsk-transport@mail.ru.
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