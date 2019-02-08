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08 февраля,
2019
Новости

В Томской области работодатели погасили долги по зарплате на 193 млн рублей

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

В Томской области работодатели погасили долги по зарплате на 193 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Произошло это после прокурорского вмешательства.


За 2018 год работодатели Томской области более четырех тысяч раз нарушали право сотрудников на оплату труда. 221 лицо сотруднки прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности, еще 198 — к административной ответственности. Уголовные дела возбудили в отношении компаний «Энергетик», «Строительной компании Легион» и ЧОП «Скала».


В результате работодатели выплатили сотрудникам порядка 193 млн рублей долго. Компаниям, платившим меньше МРОТа, пришлось доначислить 150 тысяч рублей зарплаты, а 200 работников смогли официально оформить трудовые отношения. 

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