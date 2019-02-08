В Томской области работодатели погасили долги по зарплате на 193 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Произошло это после прокурорского вмешательства.





За 2018 год работодатели Томской области более четырех тысяч раз нарушали право сотрудников на оплату труда. 221 лицо сотруднки прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности, еще 198 — к административной ответственности. Уголовные дела возбудили в отношении компаний «Энергетик», «Строительной компании Легион» и ЧОП «Скала».





В результате работодатели выплатили сотрудникам порядка 193 млн рублей долго. Компаниям, платившим меньше МРОТа, пришлось доначислить 150 тысяч рублей зарплаты, а 200 работников смогли официально оформить трудовые отношения.