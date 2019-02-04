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04 февраля,
2019
Новости

В Томской области прожиточный минимум стал меньше на 600 рублей

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Власти утвердили прожиточный минимум в Томской области за четвертый квартал 2018 года. Он составил 10 595 рублей, что меньше  по сравнению с показателем третьего квартала на 584 рубля, сообщается в распоряжении губернатора.


Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 175 рублей (снизился на 593 рубля), для пенсионеров — 8 512 рублей (снизился на 408 рублей), для детей — 10 828 рублей (стал меньше на 754 рубля).


В северных районах области прожиточный минимум составляет 11 546 рублей.

Величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни населения. Его значение используется при установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других выплат.


Вице-премьер Ольга Голодец неоднократно говорила, что на прожиточный минимум прожить невозможно. По данным Росстата за январь-сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. 

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