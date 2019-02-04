В Томской области прожиточный минимум стал меньше на 600 рублей

Власти утвердили прожиточный минимум в Томской области за четвертый квартал 2018 года. Он составил 10 595 рублей, что меньше по сравнению с показателем третьего квартала на 584 рубля, сообщается в распоряжении губернатора.





Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 175 рублей (снизился на 593 рубля), для пенсионеров — 8 512 рублей (снизился на 408 рублей), для детей — 10 828 рублей (стал меньше на 754 рубля).





В северных районах области прожиточный минимум составляет 11 546 рублей.