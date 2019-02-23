В Томской области пройдет праздник «Большой Амикан», входящий в топ-200 событий года

9 марта в поселке Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области пройдет ежегодный праздник охотника — «Большой Амикан». Об этом сообщается на сайте национального календаря событий EventInRussia. Гостей мероприятия ожидают соревнования для охотников, заезды на лыжах, охотничьи состязания, мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, выставка собак и гастрономические конкурсы.
«Участники гастрономического конкурса посоревнуются в умении готовить мясо по секретному охотничьему рецепту с луком и брусничным соусом и строганину, которой угостят зрителей. Все желающие смогут попробовать эвенкийскую уху из четырех сортов рыбы и поучаствовать в фотоконкурсе «Охота в объективе». — Сообщается на сайте администрации Томской области.
В краеведческом музее поселка Белый Яр будет организована экспозиция охотничьих трофеев, и состоится концертная программа, посвященная традициям и обрядам народов Севера. Для детей будут работать игровые площадки. Добраться до места событий можно будет из Томска на туристическом автобусе, предварительно записавшись по телефону: 8-913-829-34-11.
Напомним, что 25 праздников на территории Томской области могли войти в «Топ-200 лучших событий года» по версии EventsInRussia. Среди них такие знаковые мероприятия, как «Праздник топора», «Братина», «Этюды Севера», «Янов день». На участие в отборе в 2018 году было подано свыше 1500 заявок из 70 регионов России. В итоге пять томских праздников вошли с список лучших. Это «Большой Амикан», фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» в Парабели, межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» и фольклорный фестиваль традиционной народной культуры в Тогуре.