Добрые новости
23 февраля,
2019
1
фото
Новости

В Томской области пройдет праздник «Большой Амикан», входящий в топ-200 событий года

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

9 марта в поселке Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области пройдет ежегодный праздник охотника — «Большой Амикан». Об этом сообщается на сайте национального календаря событий EventInRussia. Гостей мероприятия ожидают соревнования для охотников, заезды на лыжах, охотничьи состязания, мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, выставка собак и гастрономические конкурсы.


«Участники гастрономического конкурса посоревнуются в умении готовить мясо по секретному охотничьему рецепту с луком и брусничным соусом и строганину, которой угостят зрителей. Все желающие смогут попробовать эвенкийскую уху из четырех сортов рыбы и поучаствовать в фотоконкурсе «Охота в объективе». — Сообщается на сайте администрации Томской области.


В краеведческом музее поселка Белый Яр будет организована экспозиция охотничьих трофеев, и состоится концертная программа, посвященная традициям и обрядам народов Севера. Для детей будут работать игровые площадки. Добраться до места событий можно будет из Томска на туристическом автобусе, предварительно записавшись по телефону: 8-913-829-34-11.

В Томской области пройдет праздник «Большой Амикан», входящий в топ-200 событий года

Напомним, что 25 праздников на территории Томской области могли войти в  «Топ-200 лучших событий года» по версии EventsInRussia. Среди них такие знаковые мероприятия, как  «Праздник топора», «Братина», «Этюды Севера», «Янов день». На участие в отборе в 2018 году было подано свыше 1500 заявок из 70 регионов России. В итоге пять томских праздников вошли с список лучших. Это «Большой Амикан», фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» в Парабели, межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» и фольклорный фестиваль традиционной народной культуры в Тогуре.

Читайте также:

Почему в Томск не едут туристы?

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.