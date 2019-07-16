В Томской области пройдет фестиваль казачьей культуры
В Томской области пройдет первый межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирская братина», на который соберутся казачьи организации, этнокультурные объединения и творческие коллективы со всей Сибири.
В Томске 25 июля для участников фестиваля состоится мастер-класс по вокалу в дворце народного творчества «Авангард», а на следующий день пройдут прослушивания творческих коллективов. В это же время в Семилуженском остроге (село Семилужки) пройдет вечер творческого общения «Казаки-сибиряки!».
26 июля в администрации Томской области состоится заседание постоянной окружной комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества в Сибирском федеральном округе, где обсудят развитие молодежного казачьего движения и центров казачьей культуры. В этот же день в сельском парке «Околица» пройдет гала-концерт, после которого наградят победителей конкурса «Казачий круг».
В субботу, 27 июля, в музее казачьей культуры и быта «Братина» в селе Кривошеино гости фестиваля смогут посетить площадки «Казачье подворье», «Казачий привоз», «Казачья вольница», выставку-ярмарку традиционных казачьих промыслов и ремесел. При участии клубов исторической реконструкции будут организованы мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, по метанию дротика и фланкировке шашкой.
В фестивале примет участие московская фолк-группа «Партизаны FM».
Точная программа фестиваля появится в ближайшее время, с ней можно будет ознакомиться на сайте администрации Томской области.
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