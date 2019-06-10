В Томской области попробуют автоматически определять бедных

Пенсионный фонд планирует в нескольких регионах России протестировать технологию автоматического выявления граждан, которые живут за чертой бедности. Среди них есть и Томская область. Об этом сообщает Znak.сom.

По словам председателя Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, эксперимент пройдет в восьми субъектах РФ: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Как именно будет работать тестируемая технология, не уточняется. Дроздов указал на то, что цель эксперимента — снизить уровень бедности в два раза. Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы России.





«По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы по снижению бедности. И помощь Росстату, конечно», — сказал глава ПФР.





Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2 % населения страны). Реальные доходы населения падают шестой год подряд. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11 %. Свыше 60 % россиян стыдятся вечной бедности в России.





Напомним, что в феврале этого года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал Томскую область в числе регионов, где реально работают механизмы по борьбе с бедностью.