В Томской области пропала семья с годовалым ребенком

Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают семью Герлявиных, которые выехали в Белый Яр и пропали.

«26 октября 2019 года около 14-00 семья выехала в строну поселка Белый Яр через Колпашево (Верхнекетский район). Муж — Евгений Герлявин (рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза синие) ехал вместе с женой Дарьей (полная, около 100 кг, 160 см, волосы светлые крашеные, голубые глаза) и сыном 1,5 лет (гол. глаза, в голубом костюме)», — говорится в группе.





Поисковики отправились на розыск семьи. Томичи, у которых есть авто с высокой проходимостью, могут помочь отряду. Подробности — здесь.