В Томской области прогнозируют невыполнение в 2019 году плана по вводу жилья

Власти Томской области констатируют низкие темпы ввода жилья в 2019 году, что приведет к невыполнению запланированных на год показателей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя губернатора региона Андрея Антонова.

«По оценке департамента архитектуры и строительства, план по вводу жилья на 2019 год не будет достигнут. Этот факт сложился за счет снижения ввода жилья индивидуальными застройщиками, практически, на 6% и многоквартирных жилых домов — на 10%», — сказал Антонов.







В 2018 году регион ввел 436,9 тыс. кв. м жилья при плане 510 тыс. кв. м. За первое полугодие 2019 года область ввела лишь 96,1 тыс. кв. метров, что в 2,5 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в отчете губернатора за 2018 год (опубликован в мае) говорится, что регион планирует за счет реализации регионального проекта "Жилье" ввести в 2019 году не менее 531 тыс. кв. м.