В Томской области появится телефонная система оповещения о долгах

В марте 2019 года в Томской области заработает программа «Автообзвон», которая будет сообщать жителям региона об их долгах, рассказал журналистам руководитель УФССП РФ по региону Иван Конгаров.

«В большинстве своем, особенно по небольшим суммам, должники даже не знают о наличии долгов. Когда происходит оповещение, они находят наш сайт, банк данных исполнительных производств, какие-то свои штрафы и идут на добровольное исполнение. Тем самым люди снижают на приставов нагрузку», — рассказал Иван Конгаров.





По его словам, подобная практика успешно себя зарекомендовала в других регионах, в частности, в Республике Хакасия.





Добавим, в 2018 году было возбуждено 478 тысяч исполнительных производств. Это на 70 тысяч (13 %) больше, чем годом ранее. Среднемесячный объем составил 40 тысяч исполнительных производств, на одного судебного пристава Томской области пришлось по 2,8 тысячи производств.





В результате деятельности приставов-исполнителей в прошлом году было взыскано более 5 миллиардов рублей, в бюджет РФ перечислено почти 2 миллиарда рублей, что на 41 миллион рублей больше, чем в 2017 году.





Количество производств в части штрафов ГИБДД выросло на 4%, налоговых платежей — на 16%, кредитных организаций — на 60%.