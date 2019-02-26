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26 февраля,
2019
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Новости

В Томской области появится телефонная система оповещения о долгах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В марте 2019 года в Томской области заработает программа «Автообзвон», которая будет сообщать жителям региона об их долгах, рассказал журналистам руководитель УФССП РФ по региону Иван Конгаров.

В Томской области появится телефонная система оповещения о долгах

«В большинстве своем, особенно по небольшим суммам, должники даже не знают о наличии долгов. Когда происходит оповещение, они находят наш сайт, банк данных исполнительных производств, какие-то свои штрафы и идут на добровольное исполнение. Тем самым люди снижают на приставов нагрузку», — рассказал Иван Конгаров.


По его словам, подобная практика успешно себя зарекомендовала в других регионах, в частности, в Республике Хакасия. 


Добавим, в 2018 году было возбуждено 478 тысяч исполнительных производств. Это на 70 тысяч (13 %) больше, чем годом ранее. Среднемесячный объем составил 40 тысяч исполнительных производств, на одного судебного пристава Томской области пришлось по 2,8 тысячи производств.


В результате деятельности приставов-исполнителей в прошлом году было взыскано более 5 миллиардов рублей, в бюджет РФ перечислено почти 2 миллиарда рублей, что на 41 миллион рублей больше, чем в 2017 году.


Количество производств в части штрафов ГИБДД выросло на 4%, налоговых платежей — на 16%, кредитных организаций — на 60%.

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