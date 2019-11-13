В Томской области появится интерактивная карта продажи нелегального алкоголя

Мы первые в России презентуем новый сервис, который позволит более эффективно граждан предупреждать о контрафакте. Сколько бы не было у нас пулеметов, танков, полиции, мы это зло не победим, пока не будем работать вместе с правоохранительными органами, органами власти и гражданами. Бизнес мы пытаемся разбудить. Есть такое понятие в России, не совсем правильное, я считаю, стукач. Ко мне приходят индивидуальные предприниматели и говорят, я вот торгую лицензионной водкой, а через дорогу продают паленую водку дешевле. Я спрашиваю, а почему нас не информируете? Мне отвечают, что это стукачество. Меня это удивляет и поражает, когда речь идет о жизни и здоровье людей, — говорит Александр Деев.