В Томской области появится интерактивная карта продажи нелегального алкоголя
В Томской области появится web-сервис с указанием торговых точек, где были выявлены нарушения при продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, рассказал журналистам председатель регионального Комитета по лицензированию Александр Деев. Этот сервис должен заработать буквально через месяц, и томичи сами смогут указывать магазины, где был приобретен контрафактный алкоголь. После проверки информации эти торговые точки появятся на интерактивной карте.
Мы первые в России презентуем новый сервис, который позволит более эффективно граждан предупреждать о контрафакте. Сколько бы не было у нас пулеметов, танков, полиции, мы это зло не победим, пока не будем работать вместе с правоохранительными органами, органами власти и гражданами. Бизнес мы пытаемся разбудить. Есть такое понятие в России, не совсем правильное, я считаю, стукач. Ко мне приходят индивидуальные предприниматели и говорят, я вот торгую лицензионной водкой, а через дорогу продают паленую водку дешевле. Я спрашиваю, а почему нас не информируете? Мне отвечают, что это стукачество. Меня это удивляет и поражает, когда речь идет о жизни и здоровье людей, — говорит Александр Деев.
Глава Комитета по лицензированию Томской области считает, что когда появится интерактивная карта, люди будут чаще сообщать о точках продажи паленого спиртного. Пока же Александр Деев попросил журналистов напомнить томичам телефоны горячей линии, куда можно сообщить о нелегальном производстве или торговле алкоголем.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?