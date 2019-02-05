В Томской области построят психоневрологический интернат

Правительство в 2019 году выделило 2 млрд рублей на строительство в России 17 психоневрологических интернатов. Это следует из распоряжения правительства, созданного в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, разработанный Министерством труда.

Документ предусматривает пообъектное распределение субсидий на строительство 17 психоневрологических интернатов в российских регионах. Помимо Томской области, деньги получат республики Крым, Марий Эл, Хакасия, Тыва, Татарстан, Якутия и Мордовия, Красноярский и Хабаровский края, а также Саратовская, Омская, Новгородская, Иркутская, Воронежская, Астраханская и Амурская области.



Срок ввода в эксплуатацию объектов — с 2019 по 2021 год в зависимости от региона.



Самые большие объекты, строительство которых предусмотрено документом — Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест в селе Некрасовка и Красногвардейский психоневрологический интернат на 250 мест в селе Некрасово в Крыму.



Регионам распоряжение предписывает утвердить предложенный порядок расходования средств, а Министерству труда — «обеспечить в срок до 15 февраля 2019 года заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий».



Как отмечает РБК, документ, датированный 28 января, уже подписан Дмитрием Медведевым.