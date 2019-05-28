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28 мая,
2019
Новости

СК проводит проверку по факту смерти младенца в молчановской больнице

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности новорожденному ребенку, сообщается на сайте регионального СКР.

По предварительным данным, 26 мая 2019 года в Молчановскую районную больницу позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что у нее произошли преждевременные роды. Врачи доставили ее и тело новорожденного семимесячного младенца в больницу.


Для установления всех обстоятельств произошедшего Молчановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».


Назначена судебная медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти новорожденного, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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